Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat

Restricții pre și post-angajare la stat pentru persoanele care dețin funcții sau demnități publice. Senatul a adoptat luni un proiect de lege ce reglementează cadrul juridic privind aceste restricții. Se referă la persoane care vor lucra în privat după munca la stat sau care au activat înainte în acest sector.

Proiectul de lege modifică și completează unele acte normative în domeniul integrității.

”Prezentele norme urmăresc consolidarea integrității și asigurarea unui climat de imparțialitate și transparență în relația dintre autoritățile și instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat”, se menționează în actul normativ.

Restricția de pre-angajare

Prin restricția preangajare se înțelege condiția impusă de lege persoanelor care dețin funcții sau demnități publice ca pe o perioadă de 12 luni de la data numirii, alegerii sau angajării:

să nu exercite activități de supraveghere sau control

să nu participe la încheierea de contracte

în numele sau pe seama autorității sau instituției publice, cu persoana juridică de drept privat la care a desfășurat o activitate profesională, cu titlu remunerat sau neremunerat, în ultimele 12 luni anterioare numirii, alegerii sau angajării.

Restricția de post-angajare

Prin restricția postangajare se înțelege interdicția impusă de lege acestor persoane ca, pe o perioadă de 12 luni de la încheierea mandatului sau încetarea funcției sau activității:

să exercite activități profesionale, cu titlu remunerat sau neremunerat, la o persoană juridică de drept privat care

se suprapun sau interferează din perspectiva atribuțiilor cu lista activităților derulate în ultimele 12 luni în cadrul autorității sau instituției publice

sunt de natură a afecta climatul de transparență și imparțialitate în relația dintre autoritățile și instituțiile publice și persoana juridică de drept privat.

Intervalul de 12 luni se numește perioadă de reflecție.

Cine trebuie să respecte restricțiile

Aceste măsuri trebuie respectate de:

membrii Guvernului, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, secretarul general / secretari generali adjuncți ai Guvernului, secretari și subsecretari de stat / asimilaților acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor

consilieri de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, personalul încadrat cu contract de muncă la cabinetele demnitarilor, consilieri onorifici ai prim-ministrului sau ai miniștrilor

aleșii locali, persoanele cu funcții de conducere și de control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat și sistemului de sănătate publică

membri ai consiliilor de administrație, de conducere sau de supraveghere

persoanele din conducerea regiilor autonome de interes național sau local, companiilor și societăților naționale sau societăților la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ, direct sau indirect, inclusiv în filial

personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe și proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare

Alte categorii de angajați la stat vizați

persoanele implicate în procesul de evaluare, selecție sau aprobare de finanțare prin utilizarea fondurilor europene și a fondurilor publice naționale aferente acestora

personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă și personalul angajat ca expert cooptat sau expert în afara organigramei, implicat în procesul de evaluare a ofertelor

angajați și foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu autoritatea contractantă

persoane cu funcții de conducere, supraveghere și control, funcționari publici sau personal contractual din cadrul instituțiilor sau autorităților publice, implicate în eliberarea de autorizații, acreditări și licențe, cu excepția membrilor organului de conducere și a personalului Băncii Naționale a României

persoane care asigură consultanță juridică și reprezentarea juridică în fața instanțelor judecătorești a autorității sau instituției publice în serviciul căreia se află, cele care realizează activități de audit public intern, consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale

Excepții

Prevederile nu se aplică personalului din cadrul instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Obligații

Persoanele respective au obligația să depună, în 15 zile, o declarație pe propria răspundere prin care atestă că au luat cunoștință de prevederile referitoare la restricțiile pre și postangajare care au legătură cu activitățile exercitate sau care vor fi exercitate în cadrul instituției sau autorității publice.

Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a verifica depunerea acestei declarații.

Toate aceste categorii de persoane, cu excepția prim-ministrului, se vor abține de la activitățile de supraveghere, control și încheierea de contracte în condițiile prevăzute cu angajatorul anterior, persoană juridică de drept privat. Abținerea se depune la persoana sau structura responsabilă pentru verificarea restricțiilor pre- și post-angajare, care o transmite, cu propunerea de desemnarea unui înlocuitor, după caz, prim-ministrului sau superiorului ierarhic. În cazul aleșilor locali, declarația se depune, după caz, la primar sau la președintele consiliului județean, mai prevede proiectul, potrivit Agerpres.

În vederea aplicării prevederilor, fiecare autoritate sau instituție publică are obligația de a desemna, prin act administrativ al conducătorului instituției, o persoană sau o structură responsabilă.

Opinii

Senatorul UDMR Levente Novak a afirmat că Uniunea este de acord cu majoritatea prevederilor proiectului, însă nu susține excepțiile.

”Nu vedem rostul excepțiilor din această lege, nu vedem de ce prim ministrul ar fi exceptat de anumite prevederi față de colegii din guvern, ceilalți miniștri. Totodată, nu este justificată excepția în ceea ce privește ordinea publică și siguranță. În acest caz, sperăm că aceste lacune vor fi corectate în Camera Deputaților pentru a avea o lege mai justă pentru toți”, a adăugat acesta.

Senatul este primul sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților este decizională

