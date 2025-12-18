Riscul seismic, trecut în cartea funciară. Cumpărătorii imobilelor vor fi informați înainte de achiziție

Riscul seismic, trecut în cartea funciară: Guvernul a aprobat joi, 18 decembrie, o ordonanță care prevede că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi obligată să înscrie clasa de risc seismic a imobilului în cartea funciară.

Astfel, măsura asigură informarea corectă a cumpărătorilor, transmite Ministerul Dezvoltării.

Ordonanța pentru modificarea și completarea cadrului legislativ privind reducerea riscului seismic al clădirilor a fost adoptată joi de Guvern la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), scrie Mediafax.â

Clasa de risc seismic este o categorie oficială prin care se evaluează gradul de vulnerabilitate al unei clădiri la cutremure, în funcție de cât de grav ar putea fi afectată structura acesteia și ce pericol reprezintă pentru ocupanți.

Pe scurt, clasa de risc seismic arată cât de periculoasă este o clădire în cazul unui cutremur puternic.

Ce ia în calcul încadrarea într-o clasă de risc seismic

Evaluarea se face de către experți tehnici atestați și ține cont de:

anul construcției;

materialele și tipul structurii (beton armat, zidărie, cadre);

respectarea normelor antiseismice în vigoare la momentul construirii;

starea actuală a clădirii;

eventuale modificări structurale (mansardări, demolări de pereți etc.).

Clasele de risc seismic în România

În România, clădirile sunt încadrate în patru clase de risc seismic, conform legislației:

Rs I – Risc seismic ridicat

Clădiri care se pot prăbuși total sau parțial la un cutremur major.

Prezintă pericol public.

De obicei sunt marcate cu bulină roșie.

Exemple: clădiri vechi, construite înainte de 1940–1963, fără consolidări.

Rs II – Risc seismic mediu

Pot suferi avarii structurale majore, dar prăbușirea este mai puțin probabilă.

Necesită lucrări de consolidare.

Rs III – Risc seismic redus

Pot apărea avarii structurale minore.

Clădirile respectă parțial normele antiseismice.

Rs IV – Risc seismic scăzut

Clădiri care îndeplinesc cerințele actuale de siguranță seismică.

Considerate sigure la cutremurele de proiectare.

Conform actului normativ, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a imobilului în cartea funciară, astfel încât această informație să fie vizibilă în extrasul de carte funciară.

Măsura asigură informarea corectă a cetățenilor înainte de achiziționarea unei locuințe și crește responsabilitatea tuturor actorilor implicați pe piața imobiliară, susțin reprezentanții ministerului.

Măsurile vizează și prelungirea, până la 31 decembrie 2028, a Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase” și a Programului național pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”, precum și extinderea, până în 2027, a Programului național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ.

Pe aceste programe sunt semnate 343 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică, în valoare de 5 miliarde de lei, dintre care 25 de obiective, în valoare de 1 miliard de lei, vizează municipiul București.

De asemenea, se creează baza legală pentru finanțarea, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, a intervențiilor asupra clădirilor afectate de dezastre, explozii, incendii sau accidente tehnice.

Lista intervențiilor eligibile este extinsă și poate include lucrări de punere în siguranță, consolidare, demolare ori reconstruire pe același amplasament, atunci când expertizele tehnice indică această soluție.

Măsura are ca obiectiv protejarea vieții și sănătății cetățenilor, în situații care depășesc capacitatea individuală de intervenție.

Totodată, se creează cadrul legal prin care autoritățile administrației publice locale pot finanța lucrări de intervenție de urgență în cazul unor avarii sau accidente tehnice care afectează un număr semnificativ de locuințe.

„Siguranța oamenilor este prioritară. Prin aceste măsuri, statul își asumă un rol activ: informează corect, intervine rapid și creează mecanisme clare de sprijin în situații de risc major. Este un pas important pentru protejarea vieții, a locuințelor și a funcționării serviciilor publice esențiale”, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

