România a solicitat și va primi 16 de miliarde de euro prin SAFE, programul european de împrumuturi pe termen lung pentru înarmare

Împrumuturile se acordă pe 40 de ani în condiții deosebit de avantajoase, a anunțat marți, 9 septembrie, comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

România a solicitat și va primi peste 16 de miliarde de euro prin SAFE, programul european de împrumuturi pe termen lung pentru înarmare. SAFE este parte a programului ReArm.

Prin mecanismul SAFE, aprobat în mai 2025 de Consiliul UE, țările membre, precum și celelalte state din Spațiul Economic European și Ucraina, pot investi în producția și achiziția, în comun cu alte state, de echipamente militare performante, dar și în proiecte de mobilitate militară și logistică. Bugetul programului este de 150 de miliarde de euro și a fost solicitat în întregime de țările membre, a anunțat marți, 9 septembrie, comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, la Bruxelles. Comisarul UE a transmis că alocările au fost făcute în funcție de interesul manifestat și de sumele solicitate de statele eligibile. Programul SAFE: Ce face România cu banii

Guvernul român a precizat marți într-un comunicat de presă că este vorba despre o sumă totală de 16,68 miliarde de euro.

Potrivit acestui, participarea României la programul SAFE are trei implicații majore:

Componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii cinci ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi făcute în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare.

„Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene”, spune Executivul într-un comunicat.

„Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere. Sunt investiții de care vor putea beneficia fiecare român”, a declarat ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu.

Componenta bugetară. Achizițiile de tehnică militară din următorii cinci ani vor fi plătite din această alocare, un credit cu dobânzi mult mai avantajoase decât ar fi putut obține România pe cont propriu, cu perioadă de grație de zece ani și termen de rambursare de 40 de ani.

Componenta de infrastructură. Este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava – Siret, respectiv Pașcani – Iași – Ungheni.

Nu este clar încă dacă și fabricile de armament și muniție din Cugir vor beneficia de investiții prin acest program.