Eveniment
Bosnia-România, 3-1: înfrângere în preliminariile Cupei Mondiale 2026, după meciul la Zenica
Echipa națională de fotbal a României a pierdut meciul cu Bosnia-Herțegovina, sâmbătă seara. Partida s-a disputat pe Stadionul Bilino Polje – Zenica.
Partida a contat pentru Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
În minutul 17, a marcat 1-0 pentru România Daniel Bîrligea.
Pentru Bosnia au marcat Džeko în minutul 49, Bajraktarević în minutul 79 și Tabakovic în minutul 90+4.
Într-o atmosferă ostilă, marcată de scandări xenofobe la adresa jucătorilor români, tricolorii au făcut o primă repriză excelentă tactic, profitând de elanul gazdelor pentru a crea pericol la poarta lui Vasilj pe contraatac, potrivit tvr.info.ro
Jucătorii români au avut mai multe ocazii. În minutul 68, după ce intrase doar de trei minute pe teren, Drăguș a fost eliminat cu cartonaș roșu pentru fault asupra lui Katic.
În urma acestui rezultat, România a ratat șansa de a obține locul secund în grupă. Va participa în martie la barajul de calificare la Cupa Mondială pe ruta Liga Națiunilor. Va evolua în deplasare, cel mai probabil cu una dintre echipele din prima grupă valorică – Italia, Turcia, Polonia sau Ucraina.
Tragerea la sorți a meciurilor de baraj va avea loc pe 20 noiembrie.
Echipa României pe teren
- Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă
- Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R. Marin, Tănase, Petrila, Sorescu
- Selecționer: Mircea Lucescu
Bosnia-Herțegovina
- Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, Memic
- Rezerve: Hadzikic, Alomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic
- Selecționer Sergej Barbarez
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.