Actualitate

România, cea mai scumpă țară din regiune la carburanți. Comparație cu prețurile în țările vecine

crește accia la carburanti

Publicat

acum 3 ore

România, cea mai scumpă țară din regiune la carburanți. În urmă cu câțiva ani, țara noastră figura cu cea mai ieftină benzină și motorină din Europa.

În prezent, lucrurile nu mai stau așa. Acum România se numără printre țările cu cei mai scumpi carburanți din UE, arată cele mai recente date publicate de Weekly Oil Bulletin.

Ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți, aplicate de la 1 ianuarie 2026, România nu se mai numără printre țările cu cele mai mici prețuri la carburanți din UE.

Din contră, țara noastră a ajuns să aibă cele mai ridicate prețuri din regiune, situându-se la un nivel mediu în clasamentul european, scrie economedia.ro.

Mai mult de atât, prețurile la carburanți sunt chiar mai ridicate decât în Austria, țară mult mai bogată și de unde provine OMV Petrom, cel mai mare producător pe piața carburanților din România.

România, cea mai scumpă țară din regiune la carburanți: Care sunt prețurile

În 15 ianuarie, cu toate taxele incluse, prețurile sunt:

  • Bulgaria: 1,21 euro (benzină) și 1,24 euro (motorină)
  • Polonia: 1,36 euro (benzină) și 1,41 euro (motorină)
  • Ungaria: 1,42 euro (benzină) și 1,46 euro (motorină)
  • Slovacia: 1,44 euro (benzină) și 1,39 euro (motorină)
  • Austria: 1,45 euro (benzină) și 1,48 euro (motorină)
  • România: 1,50 euro (benzină) și 1,54 euro (motorină)

Creșterea accizelor din 1 ianuarie 2026, dar și majorarea TVA-ului de la 19% la 21% de anul trecut, a condus la aceste prețuri în România. Astfel:

  • benzina fără plumb: acciza a crescut de la 1 ianuarie 2026 la 3.059,80 lei pentru 1.000 de litri, de la 2.781,64 lei.
  • benzina cu plumb: acciza a crescut la 3.598,98 lei pentru 1.000 de litri, de la 3.271,80 lei.
  • motorină: acciza a urcat la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, față de 2.549,35 lei la finalul anului 2025.

În prezent, România ocupă locul 11 în topul celor mai mari prețuri la carburanți din cele 27 de state UE.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

