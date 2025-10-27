Connect with us

România pierde prima luptă în procesul Euroins. Guvernul riscă să plătească despăgubiri de sute de milioane de euro

Publicat

acum 2 ore

România pierde prima luptă în procesul Euroins. Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG), cu privire la revocarea licenței Euroins România și declararea insolvenței acesteia de către autoritățile române, potrivit unui comunicat al Eurohold.

Conform sursei citate de Agerpres, în luna mai 2024, Eurohold și EIG au depus la ICSID o cerere de arbitraj în valoare de peste 500 de milioane de euro împotriva Guvernului României.

„Temeiul juridic a fost nerespectarea Acordului bilateral dintre Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul României privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat în 1994. EIG este un investitor important pe piața asigurărilor din România, investind aproximativ 300 de milioane de euro. Statul român a solicitat ca ICSID să încheie procedura de arbitraj din cauza lipsei de temei juridic, dar Tribunalul ICSID a respins această cerere, iar cazul de arbitraj este în curs de desfășurare”, se menționează în comunicat.

Eurohold și EIG vor depune, de asemenea, o a doua cerere la ICSID în legătură cu cazul Euroins România, din cauza nerespectării de către statul român a obligațiilor care îi revin în temeiul ‘Legii privind investițiile’ din România (OUG nr. 92/1997; Legea nr. 241/1998), menționează sursa citată.

Potrivit comunicatului, Eurohold și EIG au încercat să adauge încălcările Legii privind investițiile ca temei juridic suplimentar pentru cererea lor în cadrul procedurii deja inițiate în mai 2024, dar ICSID a respins această cerere și, din acest motiv, va fi deschisă o a doua serie de proceduri de arbitraj.

Reprezentanții Eurohold precizează că, înainte de depunerea cererii de arbitraj la Washington, Eurohold și EIG au propus o soluționare amiabilă a litigiului privind cazul Euroins România prin trimiterea unei „Notificări de Litigiu” către Guvernul român.

„Până în prezent, autoritățile române nu au luat o poziție cu privire la acest subiect și nu au întreprins niciun demers pentru a discuta propunerile Eurohold și EIG pentru soluționarea litigiului și, astfel, pentru a economisi daunele și costurile pe care ASF le-a impus cetățenilor români prin revocarea ilegală a licenței Euroins România”, menționează grupul.

La data de 9 iunie 2023, instanța a dispus deschiderea procedurii de faliment a Euroins, iar CITR a fost numit lichidator judiciar.

Euroins a fost una dintre cele mai mari companii din asigurări, cu cea mai mare pondere în piața de asigurări RCA. În martie 2023, Euroins deținea circa 27% din piața RCA. La momentul deschiderii procedurii de faliment, peste 2 milioane de polițe RCA Euroins erau în vigoare.

Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic și financiar care operează în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, listat la Bursa de Valori din Bulgaria și Varșovia.

