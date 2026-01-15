România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS

România, scumpă țară: Prețurile au continuat să crească accelerat în 2025, iar energia electrică a înregistrat cea mai puternică scumpire, de peste 60%, după eliminarea schemei de plafonare, arată datele Institutului Național de Statistică. Inflația anuală a ajuns la 9,69%, pe fondul majorărilor semnificative de prețuri la alimente, servicii și mărfuri nealimentare.

Scumpirile din decembrie 2025 continuă să fie dominate de creșterea accentuată a tarifelor la energia electrică, care s-au majorat cu 60,91% față de aceeași lună a anului precedent, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor.

Datele sunt furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), care arată că presiunile inflaționiste rămân ridicate în aproape toate sectoarele economiei.

Potrivit INS, rata anuală a inflației a ajuns în decembrie 2025 la 9,69%, comparativ cu decembrie 2024.

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde avansul anual a fost de 11,00%.

În același interval, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%.

Alimentele, tot mai scumpe

În categoria alimentelor, cafeaua a înregistrat cea mai mare majorare de preț, cu 23,94% într-un an.

Fructele proaspete s-au scumpit cu 15,19%, iar fructele și conservele din fructe cu 12%.

Creșteri importante au fost raportate și la:

zahăr, produse zaharoase și miere de albine: +14,12%;

carnea de bovine: +11,80%;

laptele de vacă: +10,96%;

ouă: +10,68%;

pâine: +10,09%.

Alte scumpiri semnificative au fost consemnate la ulei (+10,51%), carnea de pasăre (+8,85%), citrice (+8,83%) și carnea de porc (+4,44%). La băuturile alcoolice, prețul berii a crescut cu 7,27%, iar cel al vinului cu 6,62%.

Serviciile, în fruntea scumpirilor

În sectorul serviciilor, biletele CFR au înregistrat cea mai mare creștere de preț, de 24,40% față de decembrie 2024. Urmează:

serviciile de transport aerian: +18,37%;

serviciile de igienă și cosmetică: +17,65%;

confecționarea și repararea încălțămintei și îmbrăcămintei: +15,12%;

reparațiile auto: +14,72%.

De asemenea, asistența medicală s-a scumpit cu 13,59%, transportul urban cu 13,75%, iar transportul rutier interurban cu 8,86%. Chiriile au crescut cu 8,63% într-un interval de un an.

România, țară scumpă: Energie și alte mărfuri nealimentare

În afara energiei electrice, alte scumpiri importante la mărfurile nealimentare au fost consemnate la:

energia termică: +18,80%;

cărți, ziare și reviste: +10,16%;

detergenți: +9,41%;

tutun și țigări: +6,68%;

medicamente: +5,49%;

combustibili: +3,94%.

INS mai precizează că, în perioada decembrie 2025 – decembrie 2024, spre deosebire de lunile anterioare, nu s-au înregistrat scăderi de prețuri, nici la mărfurile nealimentare și nici la servicii, ceea ce indică menținerea presiunilor inflaționiste la un nivel ridicat.

