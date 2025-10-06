Connect with us

Economie

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care sunt condițiile

Publicat

acum O oră

Ministerul Finanțelor a lansat cea de-a zecea ediție a programului TEZAUR din acest an. Dobânzile sunt între 6,95% și 7,85%.

Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR în perioada 6 octombrie – 7 noiembrie 2025, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,95%, 7,50% și 7,85%, veniturile fiind neimpozabile, potrivit Mediafax.

Valoarea nominală a titlurilor este de 1 leu, iar acestea sunt emise în formă dematerializată.

Dobânzile se plătesc anual, iar veniturile obținute nu sunt supuse impozitului pe venit.

Titluri de stat TEZAUR. Când și unde pot fi cumpărate

Titlurile de stat pot fi achiziționate prin mai multe canale:

  • online, prin platforma Ghișeul.ro (6 octombrie – 5 noiembrie);
  • online, prin Spațiul Privat Virtual (6 octombrie – 6 noiembrie),
  • la sediile Trezoreriei Statului (6 octombrie – 7 noiembrie),
  • prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A. (6 octombrie – 6 noiembrie în mediul urban și 6 octombrie – 5 noiembrie în mediul rural).

Operațiunile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă și viramentul sumelor către un cont bancar.

Avantaje pentru investitori

Programul TEZAUR oferă mai multe avantaje investitorilor, printre care se numără și:

  • titlurile sunt transferabile,
  • se pot răscumpăra înainte de maturitate,
  • permit efectuarea uneia sau mai multor subscrieri în cadrul aceleași emisiuni.

Anularea unei subscrieri este posibilă doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Condiții

Totodată, persoanele fizice eligibile trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani la data subscrierii.

Fondurile obținute vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări sunt publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor și C.N. Poșta Română S.A.

Din luna martie a.c., Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat, la doar un click distanță.

Ultimele articole pe alba24
