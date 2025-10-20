Românii preferă carnea de porc autohtonă, dar nu știu cum să o identifice corect în magazine. Studiu APCPR

72% dintre români declară că preferă carnea de porc produsă la noi în țară, însă majoritatea nu știu cum să o identifice corect la raft, relevă un studiu național realizat de Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) în prima parte a anului 2025.

Cercetarea evidențiază o discrepanță semnificativă între preferințele declarate ale consumatorilor și comportamentul real de cumpărare.

Carnea de porc rămâne alimentul de bază în dieta românilor – aproape jumătate dintre respondenți o consumă de două-trei ori pe săptămână sau mai des, iar tinerii între 18 și 24 de ani au cel mai mare consum zilnic.

Studiul, realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, a analizat comportamentele de cumpărare, criteriile de alegere și percepțiile legate de originea și calitatea cărnii de porc.

Potrivit APCPR, gustul, tradiția și identitatea culturală sunt principalele motive pentru care românii aleg carnea de porc.

39% dintre respondenți o consideră „parte din tradiția românească”, 29% spun că „este carnea cu care au crescut”, iar 45% o apreciază pentru versatilitatea în gătit.

În toate regiunile țării, consumul este ridicat, depășind 78% în Banat, Crișana, Maramureș, Muntenia și Transilvania.

Carnea de porc românească este percepută mai pozitiv decât cea din import, în special în ceea ce privește gustul (34%), prospețimea (32%), familiaritatea gustului copilăriei (32%) și sănătatea (28%).

Pentru mulți dintre cei intervievați, gustul porcului crescut în România este descris ca „plin, dulceag, autentic”, iar absența acestuia este de neconceput din preparatele tradiționale de Crăciun.

Totuși, identificarea originii produsului rămâne o problemă. Expresia „produs în România” este adesea interpretată greșit ca garanție a provenienței locale, deși, în multe cazuri, carnea este importată și doar procesată sau ambalată în România.

Lipsa unui sistem clar de etichetare face dificilă alegerea conștientă a produselor autohtone.

„Românii vor să aleagă produse locale, dar au nevoie de mai multă transparență și educație alimentară. Studiul nostru arată că originea contează pentru consumator, însă informațiile trebuie să fie clare și accesibile la raft.

Porcul românesc înseamnă un lanț complet local – purcel crescut în fermă românească, hrănit cu cereale autohtone, abatorizat și procesat în România”, a declarat Adrian Balaban, președintele APCPR.

România este una dintre cele mai mari piețe de consum de carne de porc din Uniunea Europeană, cu un consum mediu de aproximativ 37 de kilograme pe locuitor anual.

La nivel național există peste 200 de ferme comerciale și peste 80 de abatoare, care oferă locuri de muncă pentru peste 20.000 de persoane, conform datelor APCPR.

Studiul APCPR a fost realizat de agenția de cercetare Izi Data, în prima jumătate a anului 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane din toate regiunile țării, 55% din mediul urban și 45% din mediul rural.

