Connect with us

Actualitate

Românii preferă carnea de porc autohtonă, dar nu știu cum să o identifice corect în magazine. Studiu APCPR

Publicat

acum 36 de secunde

72% dintre români declară că preferă carnea de porc produsă la noi în țară, însă majoritatea nu știu cum să o identifice corect la raft, relevă un studiu național realizat de Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) în prima parte a anului 2025.

Cercetarea evidențiază o discrepanță semnificativă între preferințele declarate ale consumatorilor și comportamentul real de cumpărare.

Carnea de porc rămâne alimentul de bază în dieta românilor – aproape jumătate dintre respondenți o consumă de două-trei ori pe săptămână sau mai des, iar tinerii între 18 și 24 de ani au cel mai mare consum zilnic.

Studiul, realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, a analizat comportamentele de cumpărare, criteriile de alegere și percepțiile legate de originea și calitatea cărnii de porc.

Potrivit APCPR, gustul, tradiția și identitatea culturală sunt principalele motive pentru care românii aleg carnea de porc.

39% dintre respondenți o consideră „parte din tradiția românească”, 29% spun că „este carnea cu care au crescut”, iar 45% o apreciază pentru versatilitatea în gătit.

În toate regiunile țării, consumul este ridicat, depășind 78% în Banat, Crișana, Maramureș, Muntenia și Transilvania.

Carnea de porc românească este percepută mai pozitiv decât cea din import, în special în ceea ce privește gustul (34%), prospețimea (32%), familiaritatea gustului copilăriei (32%) și sănătatea (28%).

Pentru mulți dintre cei intervievați, gustul porcului crescut în România este descris ca „plin, dulceag, autentic”, iar absența acestuia este de neconceput din preparatele tradiționale de Crăciun.

Totuși, identificarea originii produsului rămâne o problemă. Expresia „produs în România” este adesea interpretată greșit ca garanție a provenienței locale, deși, în multe cazuri, carnea este importată și doar procesată sau ambalată în România.

Lipsa unui sistem clar de etichetare face dificilă alegerea conștientă a produselor autohtone.

Vezi și: Cum calculăm greutatea unui porc, fără cântar. FORMULA de calcul pe care o putem folosi oriunde cu încredere

„Românii vor să aleagă produse locale, dar au nevoie de mai multă transparență și educație alimentară. Studiul nostru arată că originea contează pentru consumator, însă informațiile trebuie să fie clare și accesibile la raft.

Porcul românesc înseamnă un lanț complet local – purcel crescut în fermă românească, hrănit cu cereale autohtone, abatorizat și procesat în România”, a declarat Adrian Balaban, președintele APCPR.

România este una dintre cele mai mari piețe de consum de carne de porc din Uniunea Europeană, cu un consum mediu de aproximativ 37 de kilograme pe locuitor anual.

La nivel național există peste 200 de ferme comerciale și peste 80 de abatoare, care oferă locuri de muncă pentru peste 20.000 de persoane, conform datelor APCPR.

Studiul APCPR a fost realizat de agenția de cercetare Izi Data, în prima jumătate a anului 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane din toate regiunile țării, 55% din mediul urban și 45% din mediul rural.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 36 de secunde

Românii preferă carnea de porc autohtonă, dar nu știu cum să o identifice corect în magazine. Studiu APCPR
Evenimentacum 31 de minute

Pedepse mai dure pentru șoferii care produc accidente mortale. Proiect adoptat la Senat
Educațieacum 51 de minute

Noi reguli pentru participarea elevilor la olimpiadele naționale. Prag de calificare mai dificil. Propunerile ministerului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Administrațieacum o zi

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 36 de secunde

Românii preferă carnea de porc autohtonă, dar nu știu cum să o identifice corect în magazine. Studiu APCPR
Economieacum 3 ore

Pensii 2025: veste bună pentru unii pensionari. Vor primi bani în plus până la finalul anului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Premierul Ilie Bolojan: reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție
Evenimentacum 5 ore

Nicușor Dan: reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Va fi redactat un nou text legislativ
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Evenimentacum 7 ore

Bilete la Bosnia – România. De unde se pot cumpăra tichete de intrare la cel mai important meci al tricolorilor din noiembrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

25 octombrie: Lansarea cărții „Principii Transilvaniei”, de Teréz Oborni, la Palatul Principilor din Alba Iulia
Evenimentacum 4 ore

Vremea până în 2 noiembrie: schimbare radicală a condițiilor meteo. Prognoza în Transilvania și în celelalte regiuni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 11 ore

Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
facebook messenger
Actualitateacum 3 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o zi

Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 51 de minute

Noi reguli pentru participarea elevilor la olimpiadele naționale. Prag de calificare mai dificil. Propunerile ministerului
Actualitateacum 4 ore

FOTO: Erasmus Days 2025, la Alba Iulia. Conferința „Uniți prin Educație, Inspirați de Europa”, organizată de Colegiul Economic
Mai mult din Educatie