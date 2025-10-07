Romsilva vrea să reabiliteze un drum forestier de pe Valea Sebeșului. Va asigura accesul la 480 ha de fond forestier

Romsilva vrea să reabiliteze un drum forestier aflat pe Valea Sebeșului, prin care se va putea accesa mai ușor o suprafață de aproape 480 de hectare de fond forestier. Drumul Pârâul Balelor – Dealul Lung se află în zona localității Tău Bistra și are o lungime de peste 7,4 kilometri. Lucrările de reabilitare și pietruire a drumului sunt estimate la 9,34 milioane de lei.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare drum auto forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung”, propus a fi amplasat în satul Tău Bistra, comuna Șugag, titular Direcția Silvică Alba.

Potrivit documentației, drumul forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung în lungime de 7,460 km este situat în sudul localității Tău Bistra, localitate ce este în subordinea administrativă a comunei Șugag, județul Alba, fiind racordat la drumul forestier Gâlceag – Balele, care pornește din drumul forestier Valea Mirașului. Drumul este administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Alba, Ocolul Silvic Blaj.

Accesul la drumul forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung se face din drumul național DN 67C prin legătura cu drumul forestier Gâlceag – Balele și drumul forestier Valea Mirașului.

Potrivit memoriului de prezentare, reabilitarea drumul forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung va asigura accesibilizarea unei suprafețe de 478,01 ha de fond forestier proprietate publică de stat, cu o cotă anuală de tăiere de 1.791,8 mc.

În prezent, starea fizică a drumului nu permite accesul autovehiculelor de transport lemn decât în perioadele uscate din an.

Traseul drumului este prin pădure și pornește de la cota 1135 m și ajunge la cota 1310 m, aflându-se situat în bazinul hidrografic al râului Sebeș.

Pentru drumul forestier analizat se recomandă adoptarea unui sistem rutier nou de tip uşor:

min. 30 cm fundaţie de piatră spartă 0-70;

15 cm piatră spartă 0-40;

acostament (similar cu partea carosabilă).

Conform documentației, realizarea obiectivului de investiție urmărește:

reducerea costurilor de operare și îmbunătățirea gradului de accesibilitate pe bazinetul forestier

efectuarea în condiții optime a lucrărilor silvice de întreținere, igienizare și plantare a suprafețelor exploatate

valorificarea superioară a produselor pădurii, materialului lemnos, produse accesorii, fructe de pădure și vânat

asigurarea accesului permanent cu mijloace de transport pentru efectuarea pazei, protecției pădurilor și intervenției în cazul unor calamități naturaleâ

sporirea siguranței circulației auto

sporirea vitezei de parcurs și implicit reducerea timpului afectat transportului

condițiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport și degradarea prematură a acestora.

Costurile pentru realizarea proiectului sunt estimate la 9.345.722,94 de lei, cu TVA.

Durata de realizare a investiției este estimată la 24 luni.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News