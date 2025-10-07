Connect with us

Romsilva vrea să reabiliteze un drum forestier de pe Valea Sebeșului. Va asigura accesul la 480 ha de fond forestier

acum 2 ore

Romsilva vrea să reabiliteze un drum forestier aflat pe Valea Sebeșului, prin care se va putea accesa mai ușor o suprafață de aproape 480 de hectare de fond forestier. Drumul Pârâul Balelor – Dealul Lung se află în zona localității Tău Bistra și are o lungime de peste 7,4 kilometri. Lucrările de reabilitare și pietruire a drumului sunt estimate la 9,34 milioane de lei. 

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare drum auto forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung”, propus a fi amplasat în satul Tău Bistra, comuna Șugag, titular Direcția Silvică Alba.

 

Potrivit documentației, drumul forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung în lungime de 7,460 km este situat în sudul localității Tău Bistra, localitate ce este în subordinea administrativă a comunei Șugag, județul Alba, fiind racordat la drumul forestier Gâlceag – Balele, care pornește din drumul forestier Valea Mirașului. Drumul este administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Alba, Ocolul Silvic Blaj.

Accesul la drumul forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung se face din drumul național DN 67C prin legătura cu drumul forestier Gâlceag – Balele și drumul forestier Valea Mirașului.

Potrivit memoriului de prezentare, reabilitarea drumul forestier Pârâul Balelor – Dealul Lung va asigura accesibilizarea unei suprafețe de 478,01 ha de fond forestier proprietate publică de stat,  cu o cotă anuală de tăiere de 1.791,8 mc.

În prezent, starea fizică a drumului nu permite accesul autovehiculelor de transport lemn decât în perioadele uscate din an.

Traseul drumului este prin pădure și pornește de la cota 1135 m și ajunge la cota 1310 m, aflându-se situat în bazinul hidrografic al râului Sebeș.

Pentru drumul forestier analizat se recomandă adoptarea unui sistem rutier nou de tip uşor:

  • min. 30 cm fundaţie de piatră spartă 0-70;
  • 15 cm piatră spartă 0-40;
  • acostament (similar cu partea carosabilă).

Conform documentației, realizarea obiectivului de investiție urmărește:

  • reducerea costurilor de operare și îmbunătățirea gradului de accesibilitate pe bazinetul forestier
  • efectuarea în condiții optime a lucrărilor silvice de întreținere, igienizare și plantare a suprafețelor exploatate
  • valorificarea superioară a produselor pădurii, materialului lemnos, produse accesorii, fructe de pădure și vânat
  • asigurarea accesului permanent cu mijloace de transport pentru efectuarea pazei, protecției pădurilor și intervenției în cazul unor calamități naturaleâ
  • sporirea siguranței circulației auto
  • sporirea vitezei de parcurs și implicit reducerea timpului afectat transportului
  • condițiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport și degradarea prematură a acestora.

Costurile pentru realizarea proiectului sunt estimate la 9.345.722,94 de lei, cu TVA.

Durata de realizare a investiției este estimată la 24 luni.

