Aiud
Sâmbătă, 24 ianuarie: Hora Unirii în centrul municipiului Aiud, de Ziua Unirii Principatelor Române
De Ziua Unirii Principatelor Române. sâmbătă, la Aiud, Primăria are inițiativa organizării unei hore în centrul orașului.
Potrivit administrației locale, evenimentul va începe la ora 12.00, în 24 ianuarie, în Piața Cuza Vodă din oraș.
"Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României
Sâmbătă, 24 ianuarie, Primăria și Consiliul Local organizează evenimente dedicate Unirii Principatelor Române.
Vă invităm să cântăm și să ne prindem împreună într-o Mare Horă a Unirii, în centrul Municipiului Aiud.
Sărbătorim Mica Unire, cu mic cu mare, în Piața Cuza Vodă din Aiud, de la ora 12.00", au transmis reprezentanții primăriei pe pagina de Facebook.
foto: Primăria Municipiului Aiud/ Facebook
