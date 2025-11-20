Șapte lovituri de briceag îl vor aduce pe un minor din Blaj în fața judecătorilor din Alba. Va fi judecat pentru tentativă de omor

Un minor din Blaj va fi judecat de magistrații Tribunalului Alba pentru tentativă de omor. Este vorba despre V.E.A, un minor în vârstă de doar 16 ani, care la începutul lunii noiembrie a atacat un tânăr cu un briceag.

Șapte lovituri de cuțit i-a aplicat acestuia, în zona capului, a gâtului și a toraceului. Minorul a fost arestat preventiv, la scurt timp după ce a comis fapta.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba l-au trimis foarte repede în judecată, la nici 20 de zile de la comiterea faptei.

Pentru ce va fi judecat

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, la data de 01.11.2025, în jurul orei 01:35, în timp ce persoana vătămată (18 ani) şi inculpatul (16 ani) se deplasau pe o stradă din mun. Blaj, pe fondul consumului de alcool, inculpatul i-a aplicat cu putere persoanei vătămate, cu intensitate ridicată, 7 lovituri cu un cuţit tip briceag, cu lungimea totală de 17 cm şi lama de 7 cm, la nivelul capului, gâtului şi toracelui, cauzându-i multiple traumatisme constând în plăgi înţepat-tăiate, o fractură occipital dreapta, o fractură scapulară dreapta, o fractură arc costal posterior şi pneumothorax dreapta, ce necesită pentru vindecare 35-40 de îngrijiri medicale.

Faptele s-au petrecut pe Bulevardul Republicii din Blaj, iar tânărul atacat era din Bucerdea Grânoasă.

Dosarul pentru tentativă de omor a fost înregistrat în data de 19 noiembrie 2025 și momentan se află în stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

