Scandal din gelozie la Câmpeni. Bărbat reținut de polițiști după ce și-a agresat partenera

Un bărbat din Câmpeni a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat partenera, pe stradă. Scandalul pe fondul geloziei.

Potrivit IPJ Alba, luni, 8 decembrie, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că luni, în jurul orei 11.00, bărbatul, în timp ce se afla pe o stradă din orașul Câmpeni, pe fondul geloziei și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 32 de ani.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 33 de ani.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

