Eveniment

Scandal într-un bar din Alba Iulia: Bărbat din Ciugud, reținut de Poliție după ce a bătut un alt bărbat

acum 4 secunde

Scandal într-un bar din Alba Iulia: Polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 48 de ani, din comuna Ciugud. 

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice,

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul, în timp ce se afla în incinta unui bar din Alba Iulia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, ar fi agresat fizic un bărbat de 54 de ani, din Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate.

