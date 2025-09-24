Scandal la Teiuș: O femeie a fost agresată de soț. Bărbatul nu mai are voie să se apropie de ea timp de 5 zile

Scandal la Teiuș: O femeie a fost agresată de soț. Au intervenit polițiștii, iar bărbatul s-a ales cu un ordin de protecție potrivit căruia nu mai are voie să se apropie de ea timp de 5 zile.

Reprezentanții IPJ Alba au transmis că în noaptea de 23/24 septembrie 2025, polițiștii din orașul Teiuș au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 39 de ani, din orașul Teiuș, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Din verificări a reieșit că, în noaptea de 23/24 septembrie 2025, pe fondul consumului de alcool, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, femeia, în vârstă de 39 de ani, ar fi fost agresată fizic de către soțul ei, în vârstă de 41 de ani, din orașul Teiuș.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a rezultat că se impune emiterea ordinului de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, iar bărbatului i-a fost interzis să se apropie de soția sa.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

