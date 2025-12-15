Schimbare bruscă a vremii, înainte de Crăciun. Temperaturi de primăvară până de Revelion și un nou val de ger

Schimbare bruscă a vremii, înainte de Crăciun: Directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat că România traversează, în această săptămână, o perioadă cu temperaturi mult peste normalul perioadei, vremea având mai degrabă aspect de primăvară, în special în zonele de deal și de munte.

Potrivit specialistei, situația se va schimba începând cu data de 23 decembrie, când vremea va intra într-un proces sever de răcire. Temperaturile vor scădea treptat și vor continua să fie tot mai coborâte până la finalul anului.

Chiar și așa, șansele pentru ninsori de Crăciun sunt extrem de reduse, inclusiv în zonele montane.

„În următoarele zile va fi tot mai multă ceață, cu tendință de persistență, mai ales în zonele joase. La modul în care arată modelele meteorologice în acest moment, de Crăciun și Revelion nu vom avea zăpadă nici măcar la munte”, a explicat Florinela Georgescu.

Conform prognozei ANM, scenariul cel mai probabil indică menținerea unei presiuni atmosferice ridicate, ceea ce înseamnă lipsa precipitațiilor până la finalul anului.

Deși temperaturile vor scădea spre valori normale pentru această perioadă din calendar — maxime de aproximativ 5–6 grade Celsius — nu sunt așteptate ninsori sau alte precipitații.

„Suntem încă la o distanță de 10–12 zile până la Crăciun, însă modelele meteorologice actuale arată că, mai degrabă, nu vom avea precipitații în perioada Sărbătorilor.

Până la finalul anului vom avea o vreme tot mai rece, dar fără precipitații”, a mai precizat directorul de prognoză al ANM, într-o intervenție la Digi24.

Astfel, românii vor avea parte de un Crăciun fără zăpadă, cu temperaturi în scădere, dar fără episoade de iarnă autentică.

