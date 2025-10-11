Scrisoare de apreciere pentru medicii spitalului din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș. O mamică le mulțumește

Doi dintre medicii Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș au primit o scrisoare de mulțumire din partea unei paciente.

Într-o scrisoare adresată conducerii spitalului, pacienta acestora, care a avut un caz mai special, le-a mulțumit celor doi medici pentru modul în care a fost tratată.

Femeia spune că a fost tratată excepțional și că cei doi medici au dat dovadă de foarte mult profesionalism.

Fiind un caz mai special pacienta a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, procedură dusă la bun sfârșit de către cei doi medici.

Scrisoarea de mulțumire a fost publicată de reprezentanții spitalului din Alba Iulia.

”Dr. Deneș Andrada și dr. Cristian Țibea, medici din cadrul secției de Obstetrică-Ginecologie primesc, de această dată, sincere mulțumiri din partea unei paciente care a suferit complicații în timpul sarcinii, fiind internată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, și operată cu succes.

Ne bucurăm de reușita cadrelor noastre medicale! Transmitem multă sănătate familiei și bun-venit pe lume noului născut!”, au transmis reprezentanții spitalului.

