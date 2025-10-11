Connect with us

Eveniment

Scrisoare de apreciere pentru medicii spitalului din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș. O mamică le mulțumește

Publicat

acum 55 de secunde

Doi dintre medicii Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș au primit o scrisoare de mulțumire din partea unei paciente.

Într-o scrisoare adresată conducerii spitalului, pacienta acestora, care a avut un caz mai special, le-a mulțumit celor doi medici pentru modul în care a fost tratată.

Femeia spune că a fost tratată excepțional și că cei doi medici au dat dovadă de foarte mult profesionalism.

Fiind un caz mai special pacienta a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, procedură dusă la bun sfârșit de către cei doi medici.

Scrisoarea de mulțumire a fost publicată de reprezentanții spitalului din Alba Iulia.

”Dr. Deneș Andrada și dr. Cristian Țibea, medici din cadrul secției de Obstetrică-Ginecologie primesc, de această dată, sincere mulțumiri din partea unei paciente care a suferit complicații în timpul sarcinii, fiind internată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, și operată cu succes.

Ne bucurăm de reușita cadrelor noastre medicale! Transmitem multă sănătate familiei și bun-venit pe lume noului născut!”, au transmis reprezentanții spitalului.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 55 de secunde

Scrisoare de apreciere pentru medicii spitalului din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș. O mamică le mulțumește
Actualitateacum O oră

Filmul ”Rusalka”, cu Maia Morgenstern prezentat la Palatul Cultural din Blaj, în 15 octombrie
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 2 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Evenimentacum o zi

VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum 2 zile

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
horoscop de weekend
Evenimentacum 16 ore

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 2 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 55 de secunde

Scrisoare de apreciere pentru medicii spitalului din Alba Iulia, Cristian Țibea și Andrada Deneș. O mamică le mulțumește
Evenimentacum 23 de ore

O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa suferă de depresie sau anxietate. Sondaj OMS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum o zi

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie