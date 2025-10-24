Scrisoare deschisă pentru redeschiderea și întreținerea pe timp de iarnă a DN 67C Transalpina, între Curpăt și Obârșia Lotrului

Turiști din întreaga țară, antreprenori și operatori din turism, locuitori ai județelor Alba, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Cluj și alte județe solicită autorităților, printr-o scrisoare deschisă, redeschiderea și întreținerea pe timp de iarnă a unui sector din drumul național DN 67C Transalpina, între Curpăt și Obârșia Lotrului.

Scrisoarea este adresată Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Guvernului României, Consiliului Județean Alba, Prefecturii Județului Alba și Prefecturii Județului Vâlcea.

Semnatarii scrisorii solicită astfel redeschiderea și întreținerea pe timp de iarnă a sectorului DN 67C Transalpina, între Curpăt – Obârșia Lotrului, pentru accesul turiștilor și dezvoltarea turismului montan în Munții Șureanu și Parâng.

Solicitare privind redeschiderea și întreținerea pe timp de iarnă a sectorului DN67C Curpăt – Obârșia Lotrului

„Stimate autorități,

Noi, semnatarii acestei scrisori – turiști,localnici, antreprenori și iubitori ai muntelui din toată țara – ne exprimăm profunda indignare și dezamăgire față de decizia repetată a autorităților de a închide Drumul Național 67C (Transalpina) pe sectorul Curpăt – Obârșia Lotrului, în perioada 1 octombrie – 1 iunie, adică opt luni din an.

Această măsură afectează grav turismul montan, economia locală și dreptul cetățenilor la liberă circulație.

1. Impactul economic și turistic

Prin închiderea acestui tronson se blochează accesul turiștilor către Domeniul Schiabil Șureanu,Domeniul Schiabil Voineasa și Domeniul Schiabil Straja,trei dintre cele mai importante destinații montane din România. Turiștii din județele Sibiu, Alba, Cluj, Mureș, Bihor, Maramureș, Satu Mare și din tot sudul și vestul țării sunt obligați să ocolească peste 150 km, crescând costurile și descurajând vizitele. Afacerile locale (pensiuni, restaurante, cabane, centre de închiriere echipamente, producători locali) pierd semnificativ venituri în sezonul de iarnă.

2. O contradicție flagrantă: acces pentru camioane, interdicție pentru turiști

Este inadmisibil ca în timp ce accesul pentru camioanele de mare tonaj care transportă lemn este permis,autoturismele turiștilor și microbuzele să fie interzise. Această situație creează percepția că interesele economice private sunt prioritare în fața interesului public, al turismului și al comunităților locale.

3. Transalpina – un simbol național neglijat

Transalpina este cel mai înalt drum rutier din România și o emblemă a turismului românesc. În alte țări montane din Europa, drumuri similare sunt întreținute și deschise iarna prin lucrări de deszăpezire, semnalizare și monitorizare. În România, însă, în loc de investiții în siguranță și infrastructură, se preferă soluția simplă: „închidem drumul”.

4. Solicitări concrete

Solicităm respectuos, dar ferm:

Reevaluarea deciziei de închidere integrală a tronsonului Curpăt – Obârșia Lotrului;

Introducerea unui program de întreținere și deszăpezire;

Consultarea operatorilor turistici și a comunităților locale înaintea luării deciziilor;

Publicarea unui calendar clar și justificat privind perioada închiderilor;

Crearea unui plan multianual de modernizare și siguranță rutieră pe Transalpina.

5. În numele cui vorbim

Această scrisoare este semnată de turiști din întreaga țară, antreprenori și operatori din turism, locuitori ai județelor Alba, Sibiu, Vâlcea,Gorj,Cluj,Mureș,Bihor, Maramureș și Satu Mare – oameni care cred că România merită drumuri deschise, nu bariere administrative.

În încheiere:

Transalpina/Curpăt-Obârsia Lotrului nu trebuie să rămână o poveste de vară. Este o arteră vitală a turismului românesc, un drum construit cu sacrificiu și mândrie, care merită respect, nu neglijență. Cerem redeschiderea și întreținerea DN67C – Transalpina-Curpat- Obârșia Lotrului pentru toți românii, tot timpul anului”, se precizează în scrisoare.

