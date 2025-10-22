Scurgere la cutia de alimentare cu gaz a unui bloc din Aiud. Intervin pompierii

Secția de pompieri Aiud a intervenit miercuri pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și protecție, în urma unei sesizări privind o scurgere de gaz la cutia de alimentare a unui bloc situat pe strada Axente Sever din municipiu.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), au transmis reprezentanții ISU Alba.

Potrivit surselor Alba24, au fost anunțați și reprezentanții operatorului de utilități.

Știre în actualizare

