Connect with us

Blaj

Se redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj. Program și tarife de acces pentru copii și adulți

Publicat

acum 12 secunde

Se redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj. Data la care va fi permis din nou accesul va fi 1 noiembrie 2025. Sunt anunțate tarifele de acces și programul de funcționare.

Taxa de acces la bazin este de 30 de lei pentru adulți și adolescenți. Pentru copiii sub 14 ani, taxa de acces este de 15 lei.

Prețul pentru un abonament lunar este 300 de lei pentru adulți și adolescenți. Pentru copiii sub 14 ani, este de 150 de lei.

Program Bazinul acoperit de înot Blaj

De marți până sâmbătă

  • Orele 7.00 – 13.00: înot agrement
  • Orele 14.00 – 18.00: cursuri inițiere înot
  • Orele 18.00 – 21.00: înot agrement.

Duminică

Orele 7.00 – 13.00: înot agrement

Orele 14.00 – 21.00: înot agrement.

Bazinul acoperit de înot este închis lunea, pentru curățenie și dezinfectare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 12 secunde

Se redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj. Program și tarife de acces pentru copii și adulți
Administrațieacum O oră

Primăria Alba Iulia cumpără aplicație pentru gestionarea parcărilor publice de reședință. Cum vor fi notificați proprietarii
Cugiracum 2 ore

Dezbatere publică la Cugir privind accesul autovehiculelor de mare tonaj pe străzile din oraș. Zone vizate de restricții și tarife
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Primăria Alba Iulia cumpără aplicație pentru gestionarea parcărilor publice de reședință. Cum vor fi notificați proprietarii
Administrațieacum 8 ore

Top autorități și instituții publice din Alba cu datorii fiscale. Care sunt restanțele de plată. Lista publicată de ANAF
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse
Economieacum 9 ore

Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente, după majorarea TVA. Situația pieței imobiliare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Victor Negrescu a fost reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES)
Actualitateacum 2 zile

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum o zi

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 4 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Cum se prepară porc la proțap și ce spun producătorii locali de vinuri din Alba. ”Festival din Țara Vinului” la Alba Iulia
Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Tun de câmp, adus din Cetatea Timișoarei la Alba Iulia. Ceremonie la Palatul Principilor din Cetatea Alba Carolina
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

facebook messenger
Actualitateacum 22 de ore

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Evenimentacum 2 zile

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum o zi

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Evenimentacum 3 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum o zi

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Educațieacum o zi

Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei
Mai mult din Educatie