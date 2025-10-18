Blaj
Se redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj. Program și tarife de acces pentru copii și adulți
Se redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj. Data la care va fi permis din nou accesul va fi 1 noiembrie 2025. Sunt anunțate tarifele de acces și programul de funcționare.
Taxa de acces la bazin este de 30 de lei pentru adulți și adolescenți. Pentru copiii sub 14 ani, taxa de acces este de 15 lei.
Prețul pentru un abonament lunar este 300 de lei pentru adulți și adolescenți. Pentru copiii sub 14 ani, este de 150 de lei.
Program Bazinul acoperit de înot Blaj
De marți până sâmbătă
- Orele 7.00 – 13.00: înot agrement
- Orele 14.00 – 18.00: cursuri inițiere înot
- Orele 18.00 – 21.00: înot agrement.
Duminică
Orele 7.00 – 13.00: înot agrement
Orele 14.00 – 21.00: înot agrement.
Bazinul acoperit de înot este închis lunea, pentru curățenie și dezinfectare.
