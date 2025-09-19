Connect with us

Eveniment

Sebastian Onac, fondatorul Campusului Medical Maria Beatrice din Alba Iulia, candidează în campania ”Omul Anului” realizată de TVR

Publicat

acum 1 minut

Sebastian Onac fondatorul Campusului Medical Maria Beatrice din Alba Iulia candidează în campania ”Omul Anului” realizată de TVR, Televiziunea Română. 

Este vorba despre o campanie care aduce în fața publicului oameni din societate, care au făcut ceva pentru comunitatea din care fac parte. 

Săptămânal în atenția publicului intră două persoane din comunitate. Primii 5 clasați se vor califica pentru finală. De asemenea în finală vor ajunge și cei propuși de către juriu.

YouTube video

Dintre cei 10 finaliști se va alege prin votul publicului și al juriului cel care va primi trofeul OMUL ANULUI 2025. Sebastian Onac intră în competiție cu Gelu Nichițel, directorul fundației Emmaus din Iași.

Sebastian Onac poate fi votat AICI.

„Sunt onorat să observ tot ceea ce fac acești oameni și să-mi doresc să pot face și eu mai mult. Asta le-aș propune și telespectatorilor: să îi ia ca modele! Pentru că asta e cel mai important. Avem nevoie de astfel de modele. 1% din ce fac ei, dacă am face fiecare dintre noi, atunci lumea ar fi mult mai bună!

Este absolut admirabil cum, dintr-o povară, dintr-un necaz, ajungi să faci bine și asta mi se pare că te transformă într-un super-om! Pentru că te face să găsești o forță extraordinară, pe care să le-o dai și celor de lângă tine. Este impresionant!”, a transmis Sebastian Onac.

sursă foto: captura ecran YouTube, TVR.
 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Sebastian Onac, fondatorul Campusului Medical Maria Beatrice din Alba Iulia, candidează în campania ”Omul Anului” realizată de TVR
Economieacum 41 de minute

Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei
Evenimentacum O oră

Primăria Alba Iulia acuză STP că pune lunar pensionarii pe drumuri, în mod inutil, pentru vizarea legitimației de transport
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Administrațieacum o zi

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 41 de minute

Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei
Economieacum 5 ore

VIDEO: A început Târgul Alba Green Energy 2025 la Alba Iulia. Autovehicule electrice, consultanță, inovații românești. Oferta
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 19 ore

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum 24 de ore

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 21 de ore

Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: se încălzește, câțiva nori. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 19 ore

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 4 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

VIDEO: Ce știe să facă robotul prezentat de echipa XEO de la Colegiul ”HCC” din Alba Iulia, la Târgul Alba Green Energy 2025
Educațieacum o zi

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Mai mult din Educatie