Sebastian Onac fondatorul Campusului Medical Maria Beatrice din Alba Iulia candidează în campania ”Omul Anului” realizată de TVR, Televiziunea Română.

Este vorba despre o campanie care aduce în fața publicului oameni din societate, care au făcut ceva pentru comunitatea din care fac parte.

Săptămânal în atenția publicului intră două persoane din comunitate. Primii 5 clasați se vor califica pentru finală. De asemenea în finală vor ajunge și cei propuși de către juriu.

Dintre cei 10 finaliști se va alege prin votul publicului și al juriului cel care va primi trofeul OMUL ANULUI 2025. Sebastian Onac intră în competiție cu Gelu Nichițel, directorul fundației Emmaus din Iași.

Sebastian Onac poate fi votat AICI.

„Sunt onorat să observ tot ceea ce fac acești oameni și să-mi doresc să pot face și eu mai mult. Asta le-aș propune și telespectatorilor: să îi ia ca modele! Pentru că asta e cel mai important. Avem nevoie de astfel de modele. 1% din ce fac ei, dacă am face fiecare dintre noi, atunci lumea ar fi mult mai bună!

Este absolut admirabil cum, dintr-o povară, dintr-un necaz, ajungi să faci bine și asta mi se pare că te transformă într-un super-om! Pentru că te face să găsești o forță extraordinară, pe care să le-o dai și celor de lângă tine. Este impresionant!”, a transmis Sebastian Onac.

