Șeful Gărzii de Mediu Alba: Controale la proprietarii de terenuri pe care crește ambrozia. Amenzile pot ajunge la 20.000 de lei

Comisarul șef al Gărzii de Mediu Alba, Dănuț Hălălai, spune că instituția pe care o conduce va derula în perioada următoare controale la proprietarii de terenuri care nu și-au eradicat ambrozia, o plantă alergenă care afectează un mare număr de români în această perioadă.

Amenzile pot ajunge la 20.000 de lei pentru persoanele juridice, potrivit unui comunicat al Gărzii Naționale de Mediu.

”Garda Națională atrage atenția tuturor proprietarilor de terenuri asupra obligativității curățării acestora, în vederea eradicării ambroziei.

Conform Legii nr. 62/2018: „Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia.”

Nerespectarea prevederilor legii se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane fizice și cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei pentru persoane juridice.

În perioada următoare, Garda Națională de Mediu va efectua controale pentru verificarea respectării obligațiilor prevăzute de lege” se arată în comunicat.

Alergia la ambrozie este considerată boala verii târzii, care lovește tot mai mulți români. Ambrozia, cunoscută popular drept „iarba pârloagelor”, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai agresive plante alergenice din România.

România este învăluită de un nor de polen în aceste zile, care generează un nivel de disconfort pentru o parte a populației. De vină este sezonul de înflorire al ambroziei, dar și lipsa ploilor.

În România se înregistrează cantități uriașe de polen în aer în aceste zile, potrivit monitorizării europene Copernicus.

Aerul este cel mai încărcat cu polen dimineața, între orele 9 și 11, moment în care nu este recomandat să aerisim locuința sau să ne plimbăm în aer liber.

