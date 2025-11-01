Sesiune a Sinodului Bisericii Greco-Catolice desfășurată la Roma, pentru alegerea noului arhiepiscop major

Sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, începe duminică la Roma și ține până în 6 noiembrie.

Scopul principal este alegerea noului arhiepiscop major, funcție vacantă după trecerea la cele veșnice a PF Lucian Cardinal Mureșan.

Alegerea o face Sinodul, dar Papa are dreptul de a refuza persoana aleasă, însă acest lucru nu s-a întâmplat de foarte multă vreme, reprezentând o excepție rară în istoria recentă.

De remarcat că orice membru al Sinodului ar putea fi ales.

”În conformitate cu prevederile canonice în vigoare, având consimțământul Sinodului Permanent, Preasfinția Sa Cristian Dumitru Crișan, Administrator al Bisericii Greco-Catolice din România, a convocat pentru perioada 2-6 noiembrie 2025 sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în vederea alegerii noului Arhiepiscop Major, scaun rămas vacant după trecerea la cele veșnice a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan.

Cu acordul Eminenței Sale Cardinal Claudio Gugerotti, Prefectul Dicasterului pentru Bisericile Orientale, sesiunea sinodală se va desfășura la Roma și va fi găzduită la Colegiul Pontifical Pio Romeno”, anunță Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Potrivit sursei citate, în 3 și 4 noiembrie, episcopii membri ai Sinodului vor participa la două zile de reculegeri spirituale. Meditațiile sunt ținute de Pr. Rinaldo Iacopino, părintele spiritual al Colegiului.

Marți, 4 noiembrie se va celebra Sfânta Liturghie Arhierească urmată de rânduiala Parastasului, la împlinirea celor 40 de zile de la trecerea în neființă a PF Părinte Lucian Cardinal Mureșan.

Rugăciune la intenția alegerii noului Arhiepiscop Major

”Doamne Dumnezeul nostru, Părinte atotținătorule, de la care coboară toată darea cea bună și tot darul desăvârșit, să se reverse binecuvântarea Ta asupra noastră, dăruindu-ne bucuria adevărului Tău și a îndurării Tale. Tu care călăuzești Biserica mântuită cu scump sângele Tău, păzește-o cu sfințire statornică.

Dăruiește Doamne Bisericii Tale Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Păstor vrednic și drept, bineplăcut Ție prin înțelepciune, prudență și viață sfântă, iar nouă de folos părinte, sfințitor și învățător al adevărului Tău.

Fă ca lumina Sfântului Spirit, Mângâietorul, să coboare asupra arhiereilor care îl vor alege pe cel chemat să fie Păstorul Bisericii Tale.

Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare de Dumnezeu, Mărire Tatălui”

PF Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a trecut la Domnul joi, 25 septembrie, la ora 13:20, la vârsta de 94 de ani. A îndeplinit funcția timp de aproape 25 de ani. AICI, biografia cardinalului.

