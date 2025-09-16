Connect with us

Educație

Sesizările în cazuri de hărțuire în universități vor putea fi depuse anonim. Modificări la Codul de etică universitară

Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect ce aduce modificări la Codul-cadru de etică și deontologie universitară. Prin aceste schimbări, la comisiile de etică din universități vor putea fi înregistrate sesizări anonime în cazuri de hărțuire sexuală și morală.

În prezent, Codul-cadru prevede că toate sesizările trebuie să fie însoțite de semnătura celui care sesizează, datele de identificare ale acestuia, o motivare argumentată, scrie edupedu.ro.

Modificări propuse

Potrivit proiectului, se propune ca:

”sesizările anonime sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petiționarului, care se referă la cazuri de hărțuire pe criteriu de sex ori de hărțuire morală sunt analizate de comisiile de etică universitară

În urma analizării sesizărilor, dacă rezultă că acestea ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni în condițiile prevăzute de legea penală, de hărțuire sexuală, agresiune sexuală sau folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, comisiile de etică universitară înștiințează de îndată conducerile instituțiilor de învăţământ superior pentru sesizarea organelor de urmărire penală.”

