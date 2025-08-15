Sfânta Maria Mare: tradiții, obiceiuri și superstiții de 15 august. Ce să nu faci în această zi

Sfânta Maria Mare. Una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii creștine, Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, este prăznuită pe 15 august.

Sărbătoarea marchează trecerea de la vară la toamnă și este, totodată, Ziua Marinei, Maica Domnului fiind ocrotitoarea marinarilor.

Pe lângă semnificația religioasă, în Transilvania și în alte zone ale țării există numeroase obiceiuri și superstiții populare, mai ales în mediul rural.

Tradiții și obiceiuri

În Transilvania, de Sfânta Maria, femeile căsătorite duc la biserică fructe din recolta de struguri și prune, dar și miere, pentru a fi sfințite și împărțite credincioșilor.

Fetele nemăritate aduc flori la icoane, crezând că astfel familiile lor vor fi ferite de boli și necazuri.

De asemenea, femeile însărcinate se roagă pentru protecție pe toată perioada sarcinii și pentru nașterea unor copii sănătoși.

Totodată, mormintele sunt tămâiate în dimineața zilei de 15 august, în amintirea celor trecuți în neființă.

Cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri de 15 august:

participarea la sfinte slujbe și pelerinaje la biserici și mănăstiri;

sfințirea plantelor medicinale, considerate cu puteri vindecătoare;

recoltarea roadelor și a plantelor de leac pentru păstrarea lor peste iarnă;

respectarea credinței că munca câmpului de Sfânta Maria aduce ghinion în anul următor;

aprinderea de lumânări pentru sănătate și pentru cei dragi;

organizarea de târguri și serbări populare în localități;

citirea semnelor naturii pentru a prevedea vremea și recolta viitoare.

Sfânta Maria Mare. Ce să nu faci în această zi

se interzice scăldatul în apa râurilor spurcată de cerb;

se interzice dormitul pe prispă sau în târnațul casei;

dacă în apropierea zilei Sfintei Marii înfloreau trandafirii, era un semn că toamna va fi lungă;

femeile însărcinate se roagă la Maica Domnului, pentru ca aceasta să le protejeze şi să le ajute să nască ușor;

nu se aprinde focul cu două zile înainte de această sărbătoare; altfel, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc acareturile şi să ia boli care pocesc pentru cei care mănâncă gătit la foc;

nu se lucrează în gospodării; altfel recoltele vor fi fără roade, animalele se vor îmbolnăvi şi gospodăria se va destrăma;

fetelor le este interzis să îşi taie părul şi să-l arunce la gunoi;

fetele care doresc să se mărite repede îşi pun busuioc proaspăt sub pernă, pentru a-şi visa jumătatea.

