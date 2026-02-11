Connect with us

Sindicaliștii din Sănătate amenință cu grevă generală. Tăierile salariale propuse de Guvern ar afecta peste 216.000 de angajați

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” avertizează că vor declanșa grevă generală dacă Guvernul va menține reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale din sistemul public de sănătate. Sindicaliștii susțin că măsura ar afecta sporurile și indemnizațiile a peste 216.000 de lucrători din spitale, încălcând prevederile contractului colectiv de muncă.

Vicepreședinta Federației „Solidaritatea Sanitară”, Anca Ciora, a declarat la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 că decizia de a intra în grevă generală vine pe fondul unor nemulțumiri acumulate în sistem. Potrivit acesteia, proiectul de lege aflat în transparență decizională prevede reducerea cu 10% a tuturor cheltuielilor salariale, fără excepții, vizând inclusiv spitalele din zona publică.

„Vrem să intrăm în grevă generală întrucât nemulțumirile noastre sunt multe, iar acum – suplimentar – acest proiect de lege care se află în transparență decizională vine și spune că toate cheltuielile salariale vor fi reduse cu 10% fără nicio excepție, aici intrând și spitalele din zona publică”, a declarat Anca Ciora.

Tăieri care depășesc salariile de bază

Deși proiectul de lege menționează că salariile de bază nu vor fi afectate, sindicaliștii consideră că această precizare este înșelătoare. Anca Ciora argumentează că reducerea totală a cheltuielilor salariale cu 10% nu poate fi realizată decât prin diminuarea sporurilor și indemnizațiilor, care reprezintă o parte semnificativă din veniturile angajaților din sănătate.

„Ceea ce presupune că vom înregistra noi tăieri salariale. Tot în acest proiect se spune că vor fi fără diminuarea salariilor de bază. Dacă nu diminuăm salariile de bază, trebuie să umblăm la ceva ca să reducem cu 10% cheltuielile salariale, ceea ce înseamnă că vom umbla la sporuri, indemnizații, ceea ce contravine cu anexa 13 din Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, al cărui semnatar suntem și noi, ca federație reprezentativă”, a mai explicat Anca Ciora.

Peste 216.000 de angajați din Sănătate vor fi afectați

Impactul măsurii ar fi unul semnificativ, afectând peste 216.000 de lucrători din sistemul de sănătate public. Anca Ciora avertizează că, pe lângă tăierile salariale, ar putea exista și reduceri de personal, ceea ce ar agrava și mai mult situația precară din spitale.

„În concluzie, aproximativ 216.314 persoane, lucrători în sistemul de sănătate public, vor fi afectate de tăieri ale sporurilor, se va merge, probabil, și pe reduceri de personal”, a avertizat Ciora.

Reprezentanții sindicali cer Guvernului să deschidă urgent dialogul și să găsească soluții alternative pentru a evita un blocaj în sistemul de sănătate. Federația solicită exceptarea personalului medical de la aceste reduceri salariale.

Într-un comunicat transmis marți, Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează că „greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajații din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârșitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%”.

