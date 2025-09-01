Connect with us

Sindicatele din Educație boicotează începutul anului școlar. Apel la părinți: Nu participați la festivități golite de conținut

Publicat

acum O oră

Sindicatele din Învățământ boicotează începutul anului școlar: Acestea au transmis elevilor, părinților și studenților să nu participe anul acesta la „festivități golite de conținut și să vă alăturați protestului nostru din 8 septembrie 2025”, potrivit unui comunicat de presă.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate.

Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca și, implicit, educația pe care o oferim”, se arată în document.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”, în semn de revoltă față de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educațional  ce provoacă în învățământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani,  organizează în data de 8 septembrie 2025 PICHETAREA sediului Guvernului României, urmată de un MARȘ DE PROTEST până la Palatul Cotroceni”, se arată în comunicat.

Anul școlar ar trebui să înceapă în data de 8 septembrie, potrivit Ordinului ministrului educației.

