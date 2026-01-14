Sistemul E-sigur se amână. Când vor fi operaționale camerele radar pe drumuri naționale și autostrăzi

Camerele radar ce vor fi montate în continuare pe drumuri naționale și autostrăzi vor permite Poliției să dea sancțiuni. Acestea vor fi conectate la sistemul e-Sigur însă, cel mai probabil, nu vor fi activate anul acesta.

Implementarea completă a sistemului e-Sigur se amână. Deși inițial urma să fie operațional în 2026, surse din Ministerul Transporturilor și reprezentanți ai CNAIR indică termene realiste abia pentru 2027–2028, potrivit Mediafax.

Amenzi prin sistemul e-Sigur

Sistemul e-Sigur este un proiect național gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Rutieră. Acesta are ca scop monitorizarea automată a traficului cu ajutorul camerelor video, radarelor și inteligenței artificiale.

Rețeaua de camere radar pe drumurile naționale și autostrăzi va detecta automat depășirile de viteză, lipsa ITP-ului sau a asigurării RCA, iar abaterile vor fi transmise către Poliție pentru sancționare.

Procedurile de implementare

Deși proiectul era prevăzut pentru finanțare prin PNRR, procedurile de achiziție și implementare sunt încă în derulare.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este responsabilă de achiziția și montarea echipamentelor. Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, există două contracte aflate în derulare:

unul pentru realizarea sistemului software care va gestiona datele

altul pentru montarea a aproximativ 50 de camere video-radar pe autostrăzile mai vechi (A1, A2, A3).

Câte camere radar sunt instalate

Pe autostrăzile noi, precum A7, A0 sau A10, sunt deja instalate peste 100 de camere, însă acestea nu sunt încă activate. În paralel, CNAIR pregătește o licitație separată pentru achiziția a 400 de camere destinate drumurilor naționale.

Când vor deveni funcționale camerele radar

Conform estimărilor CNAIR, dacă licitațiile sunt finalizate în 2026, sistemul ar putea deveni complet operațional în vara lui 2027.

Totuși, unii avertizează că acest termen este optimist și că, realist, implementarea completă ar putea avea loc abia în 2028, din cauza duratei procedurilor de achiziție, montajului și integrării cu serverele Poliției.

Unde vor fi montate camerele radar

Cele 400 de camere radar de pe drumurile naționale vor fi amplasate în 136 de puncte, pe aproximativ 1100 km de traseu. Cele mai vizate șosele sunt:

DN1 – 28 puncte

DN6 – 24 puncte

DN2 – 22 puncte

DN17 – 18 puncte

DN7 – 17 puncte

DN67 – 14 puncte

DN11 – 13 puncte

Restul punctelor vor fi stabilite în funcție de condițiile din teren.

