Connect with us

Eveniment

Sistemul E-sigur se amână. Când vor fi operaționale camerele radar pe drumuri naționale și autostrăzi

Publicat

acum O oră

Camerele radar ce vor fi montate în continuare pe drumuri naționale și autostrăzi vor permite Poliției să dea sancțiuni. Acestea vor fi conectate la sistemul e-Sigur însă, cel mai probabil, nu vor fi activate anul acesta.

Implementarea completă a sistemului e-Sigur se amână. Deși inițial urma să fie operațional în 2026, surse din Ministerul Transporturilor și reprezentanți ai CNAIR indică termene realiste abia pentru 2027–2028, potrivit Mediafax.

Amenzi prin sistemul e-Sigur

Sistemul e-Sigur este un proiect național gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Rutieră. Acesta are ca scop monitorizarea automată a traficului cu ajutorul camerelor video, radarelor și inteligenței artificiale.

Rețeaua de camere radar pe drumurile naționale și autostrăzi va detecta automat depășirile de viteză, lipsa ITP-ului sau a asigurării RCA, iar abaterile vor fi transmise către Poliție pentru sancționare.

Procedurile de implementare

Deși proiectul era prevăzut pentru finanțare prin PNRR, procedurile de achiziție și implementare sunt încă în derulare.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este responsabilă de achiziția și montarea echipamentelor. Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, există două contracte aflate în derulare:

  • unul pentru realizarea sistemului software care va gestiona datele
  • altul pentru montarea a aproximativ 50 de camere video-radar pe autostrăzile mai vechi (A1, A2, A3).

Câte camere radar sunt instalate

Pe autostrăzile noi, precum A7, A0 sau A10, sunt deja instalate peste 100 de camere, însă acestea nu sunt încă activate. În paralel, CNAIR pregătește o licitație separată pentru achiziția a 400 de camere destinate drumurilor naționale.

Când vor deveni funcționale camerele radar

Conform estimărilor CNAIR, dacă licitațiile sunt finalizate în 2026, sistemul ar putea deveni complet operațional în vara lui 2027.

Totuși, unii avertizează că acest termen este optimist și că, realist, implementarea completă ar putea avea loc abia în 2028, din cauza duratei procedurilor de achiziție, montajului și integrării cu serverele Poliției.

Unde vor fi montate camerele radar

Cele 400 de camere radar de pe drumurile naționale vor fi amplasate în 136 de puncte, pe aproximativ 1100 km de traseu. Cele mai vizate șosele sunt:

  • DN1 – 28 puncte
  • DN6 – 24 puncte
  • DN2 – 22 puncte
  • DN17 – 18 puncte
  • DN7 – 17 puncte
  • DN67 – 14 puncte
  • DN11 – 13 puncte

Restul punctelor vor fi stabilite în funcție de condițiile din teren.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 15 minute

Museikon Alba Iulia prezintă expoziția "Cartea românească veche", în 15 ianuarie. Colecție valoroasă din secolele XVIII și XIX
Economieacum 45 de minute

A scăzut rata anuală a inflației. Cât s-au scumpit produsele și serviciile și care sunt prognozele BNR pentru 2026
Evenimentacum O oră

Sistemul E-sigur se amână. Când vor fi operaționale camerele radar pe drumuri naționale și autostrăzi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 22 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

bani pensii
Administrațieacum 3 ore

Guvernul va introduce „Lista rușinii" pentru cetățenii cu datorii la stat și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile
Administrațieacum 4 ore

Tăieri de posturi în primării și la poliția locală. Reducere de până la 30% a personalului sau scăderea cheltuielilor salariale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 45 de minute

A scăzut rata anuală a inflației. Cât s-au scumpit produsele și serviciile și care sunt prognozele BNR pentru 2026
Economieacum O oră

Locuri de muncă în Alba: 567 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 15 ore

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 24 de ore

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 6 ore

Horoscop 14 ianuarie 2026: Zodia norocoasă, la mijlocul săptămânii. Ziua deciziilor importante
Aiudacum 19 ore

FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 15 ore

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 3 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de ore

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 2 zile

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie