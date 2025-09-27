Eveniment
Șofer din Alba Iulia, cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști băut la volan. Ce alcoolemie avea
Un bărbat de 36 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice.
Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 26 septembrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Scărișoara din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Alba Iulia.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,87 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
