Șofer din Alba, REȚINUT după ce a intrat cu mașina într-un copac și un gard. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat de 42 de ani din Săliștea a fost reținut de polițiști. Acesta a condus băut și a intrat cu mașina într-un copac și un gard de lemn. Alcoolemia șoferului era mare, la momentul testării.

Potrivit IPJ Alba, marți, septembrie, polițiștii Secției de Poliție Rurală Vințu de Jos au fost informați cu privire la faptul că, între localitățile Săliștea și Vinerea, un autoturism este condus haotic.

Polițiștii au depistat, pe DJ 704K, în afara părții carosabile, autoturismul în cauză, care era proiectat într-un copac și un gard de lemn, iar la scurt timp, au identificat conducătorul acestuia, la adresa de domiciliu.

Conducătorul auto de 42 de ani, din comuna Săliștea a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice și au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbat.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News