Șofer din Alba, trimis în judecată după ce a lovit cu autoturismul o persoană, pe trecerea de pietoni. Cum s-a produs accidentul

Un bărbat din Alba a fost recent trimis în judecată la doi ani de la producerea unui accident rutier. În data de 23 decembrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dat ”undă verde” în dosar.

Mai exact dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Deși accidentul s-a produs în vara anului 2023, dosarul abia a trecut de o procedură, la sfârșitul anului 2025.

Potrtivit motivării instanței, ”în data de data de 30 iulie 2023, în jurul orei 12:03, în timp ce conducea autoturismul, nu a acordat prioritate de trecere persoanei vătămate, care se afla angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni marcată şi semnalizată corespunzător şi a accidentat-o, cea din urmă suferind astfel leziuni traumatice ce au necesitat, pentru vindecare, un număr de 100 – 110 zile de îngrijiri medicale”, au notat magistrații din Alba.

Drept urmare pentru fapta sa a fost trimis în judecată. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News