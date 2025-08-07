Șoferii vor avea permisul suspendat dacă nu își plătesc amenzile de circulație. Schimbările pregătite de Ministerul Dezvoltării

Șoferii vor avea permisul suspendat dacă nu își plătesc amenzile de circulație. Conducătorii auto își vor pierde dreptul de a conduce autovehicule dacă nu achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile. Măsura este inclusă într-un proiect de lege privind reforma administrației publice, respectiv creșterea capacității financiare a administrațiilor locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvern.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul modifică și completează Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Astfel, se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale.

Potrivit proiectului, somația privind suspendarea dreptului de a conduce va fi comunicată de organul fiscal în cel mult 15 zile de la înregistrarea datoriilor. În somație se va scrie exact data de la care permisul va fi suspendat.

Restituirea documentului va avea loc doar după ce persoana în cauză face dovada achitării amenzilor.

Pentru aplicarea măsurilor, Ministerele Finanțelor și de Interne vor adapta și interconecta sistemele informatice.

