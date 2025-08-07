Connect with us

Eveniment

Șoferii vor avea permisul suspendat dacă nu își plătesc amenzile de circulație. Schimbările pregătite de Ministerul Dezvoltării

De la ce înălțime pot sta copiii pe scaunul din față

Publicat

acum O oră

Șoferii vor avea permisul suspendat dacă nu își plătesc amenzile de circulație. Conducătorii auto își vor pierde dreptul de a conduce autovehicule dacă nu achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile. Măsura este inclusă într-un proiect de lege privind reforma administrației publice, respectiv creșterea capacității financiare a administrațiilor locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvern.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul modifică și completează Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Astfel, se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale.

Potrivit proiectului, somația privind suspendarea dreptului de a conduce va fi comunicată de organul fiscal în cel mult 15 zile de la înregistrarea datoriilor. În somație se va scrie exact data de la care permisul va fi suspendat.

Restituirea documentului va avea loc doar după ce persoana în cauză face dovada achitării amenzilor.

Pentru aplicarea măsurilor, Ministerele Finanțelor și de Interne vor adapta și interconecta sistemele informatice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 10 minute

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Evenimentacum 30 de minute

VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia
Evenimentacum 45 de minute

Scandal într-un bar din Cugir. Un bărbat din Vinerea, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un alt bărbat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 minute

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Administrațieacum 2 ore

Legea cu schimbările din administrație a fost pusă în consultare publică. Guvernul pregătește al doilea pachet de măsuri fiscale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 3 ore

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum 11 ore

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

7 august 2025 – Zi de doliu național în România. Reguli și interdicții pentru instituții și populație
Evenimentacum 2 zile

Viză cu garanție de până la 15.000 de dolari pentru intrarea în SUA. Condiție pentru unii călători străini
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 9 ore

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum o zi

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 30 de minute

VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia
Evenimentacum 12 ore

7 august: Sfânta Teodora de la Sihla, pomenită de credincioșii ortodocși români. Povestea călugăriței care a trăit într-o peșteră
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o săptămână

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum 23 de ore

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Admitere liceu 2025, a doua etapă: locuri libere în Alba, calendar înscrieri, reguli pentru repartizarea elevilor
Educațieacum 9 ore

Titularizare 2025: câte posturi au fost repartizate pentru candidați în Alba. LISTA posturilor vacante
Mai mult din Educatie