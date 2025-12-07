Connect with us

Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului și începutul iernii astronomice. Când are loc și ce semnificație are

acum O oră

Solstițiul de iarnă este momentul care marchează oficial începutul iernii astronomice și aduce cea mai scurtă zi din an sau cea mai lungă noapte din an. Deși iarna meteorologică începe la 1 decembrie, solstițiul de iarnă este reperul astronomic care delimitează începutul sezonului rece, fiind legat de poziția reală a Pământului în jurul Soarelui și de modul în care lumina solară ajunge pe emisfera nordică.

Când este solstițiul de iarnă în 2025

În 2025, fenomenul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03 (ora României). Din acest moment, zilele vor începe să se lungească treptat, iar nopțile se vor scurta, până la solstițiul de vară din 21 iunie 2026.

Ce este solstițiul de iarnă și ce se întâmplă în această zi

Fenomenul se produce atunci când Soarele atinge cea mai sudică declinație față de ecuatorul ceresc, ajungând la aproximativ 23°27′ sud, deasupra Tropicului Capricornului.

Rezultatul:

  • cea mai scurtă zi a anului,
  • cea mai lungă noapte,
  • un Soare care urcă foarte puțin pe cer la amiază.

Adrian Șonka, cercetător în astronomie la Observatorul Amiral Vasile Urseanu explică fenomenul astfel: „Solstițiul de iarnă marchează începutul iernii astronomice, momentul în care Soarele atinge cea mai sudică poziție pe sfera cerească. În această zi, răsăritul și apusul se deplasează simetric spre sud, determinând astfel cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului.”

De ce sunt nopțile mai lungi în perioada solstițiului

În jurul datei de 21 decembrie, poziția Soarelui la amiază variază foarte puțin de la o zi la alta, ceea ce face ca lumina zilei să pară „înghețată” la minimum. Abia după solstițiu, Soarele începe să urce treptat mai sus pe cer, prelungind durata zilei.

Nopțile ating lungimea maximă deoarece:

  • emisfera nordică este înclinată cel mai mult departe de Soare,
  • lumina soarelui ajunge oblic și în cantitate redusă,
  • traiectoria solară este cea mai scurtă din întregul an.

Originea termenului „solstițiu”

Cuvântul provine din latinescul „solstitium”:

  • sol = „soare”,
  • stitium / stiti = „a se opri”.

Denumirea sugerează ideea de „soare nemișcat”, pentru că în această perioadă poziția Soarelui pare să stagneze înainte de a începe ascensiunea lentă pe cer.

Cel mai scurt anotimp al anului

Intervalul dintre solstițiul de iarnă (21 decembrie 2025) și echinocțiul de primăvară (20 martie 2026) este, din punct de vedere astronomic, cel mai scurt anotimp al anului. Durata sa este influențată de mișcarea eliptică a Pământului și de poziția acestuia față de Soare.

De ce este important solstițiul de iarnă

Solstițiul nu are doar o semnificație astronomică. De-a lungul istoriei, momentul a inspirat tradiții, ritualuri și sărbători asociate luminii, renașterii și speranței. În multe culturi, solstițiul marca trecerea către o perioadă în care lumina zilei câștigă teren asupra nopții, simbol al unui nou început.

Când începe efectiv să se lungească ziua

Deși solstițiul marchează momentul minim al luminii, diferența în durata zilei devine vizibilă abia după câteva zile, în special după Crăciun. În mod paradoxal, în unele zone apusul începe să se producă mai târziu chiar înainte de solstițiu, însă durata totală a zilei rămâne cea mai mică pe 21 decembrie.

