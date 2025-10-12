Sondaj Avangarde: Armata Română, percepută ca nepregătită pentru un conflict major. Românii cred că nu ar rezista unui atac rusesc

Un sondaj realizat de Avangarde, la începutul lunii octombrie 2025, arată că românii privesc cu prudență capacitatea de apărare a țării, însă susțin în majoritate creșterea investițiilor în domeniul militar.

Armata Română, percepută ca nepregătită pentru un conflict major

Doar 35% dintre români cred că Armata Română ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac — standardul de reacție stabilit de NATO.

În schimb, 49% consideră că armata nu ar reuși să facă față unui astfel de scenariu, iar 16% nu au o opinie clară.

Românii susțin creșterea bugetului pentru înzestrare

Majoritatea românilor (58%) sunt de acord cu majorarea cheltuielilor pentru apărare, conform solicitărilor NATO, în timp ce 30% se opun și 12% nu au răspuns.

Sprijinul pentru investițiile militare crește odată cu nivelul de educație — aproape 70% dintre persoanele cu studii superioare susțin această măsură.

Stagiul militar obligatoriu: opinia publică este împărțită

Ideea reintroducerii serviciului militar obligatoriu împarte societatea:

43% consideră că ar fi o idee bună;

48% se opun;

9% nu au o opinie.

Declarațiile recente ale șefului Armatei, care a spus că „toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma”, au reaprins dezbaterea privind pregătirea populației pentru situații de criză.

Reacția față de dronele care intră în spațiul aerian al României

În privința dronelor neautorizate, 44% dintre respondenți cred că acestea ar trebui doborâte „cu siguranță”, în timp ce 41% spun că reacția ar trebui decisă „în funcție de situație”.

Riscul unui atac rusesc: percepție scăzută, dar nu inexistentă

O treime dintre români (33%) consideră că există un pericol mare sau foarte mare ca Rusia să atace România. În schimb, 58% cred că riscul este mic sau inexistent.

Percepția generală este că pericolul unui atac direct asupra României este mic:

4% îl consideră „foarte mare”;

29% îl consideră „mare”;

58% cred că riscul este „mic” sau „foarte mic”.

Evaluarea guvernului și a conducerii MApN

Guvernul este perceput negativ în ceea ce privește gestionarea apărării:

58% spun că executivul gestionează „prost” acest domeniu;

22% cred că „bine”;

20% nu au o opinie.

În privința conducerii Ministerului Apărării, 75% dintre români ar prefera ca instituția să fie condusă de un ofițer superior în retragere, cu experiență, nu de un civil (11%).

Sprijin redus pentru trimiterea de trupe în Republica Moldova

Dacă Rusia ar ataca Republica Moldova, 55% dintre români s-ar opune trimiterii de trupe, în timp ce 28% ar fi de acord cu intervenția militară, iar 17% nu au răspuns.

Datele metodologice ale sondajului Avangarde

Sondajul „Percepții asupra capacităților Armatei Române” a fost realizat de Avangarde în perioada 6–10 octombrie 2025, pe un eșantion de 920 de persoane adulte din România, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.

