Eveniment

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui

Alegeri parlamentare 2024

Publicat

acum 17 minute

Sondaj CURS: AUR ar obține peste o treime din voturi la alegerile parlamentare, în timp ce jumătate dintre români ar susține o eventuală suspendare a președintelui.

Datele apar într-un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS, citat de Agerpres.

Sondajul, publicat duminică, a fost realizat la nivel național în perioada 14–26 octombrie 2025 și a analizat intențiile de vot pentru Parlament, atitudinile față de suspendarea președintelui și percepțiile publice privind evoluțiile politice recente.

Conform datelor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, românii ar vota în felul următor:

  • 35% cu AUR,
  • 24% cu PSD,
  • 15% cu PNL,
  • 10% cu USR,
  • 7% cu Partidul Oamenilor Tineri (POT).
sondaj curs partide noiembrie 2025

Sondaj CURS din noiembrie 2025: Cu cine ar vota românii

POT a înregistrat o creștere față de cercetarea anterioară, ajungând la 7%, consolidându-și poziția în rândul electoratului tânăr și al votanților neafiliați politic.

UDMR și SOS România sunt cotate fiecare cu 4%, iar alte formațiuni însumează 1%.

„Rezultatele confirmă o stabilitate a competiției între principalele partide, dar și ascensiunea unei noi formațiuni care atrage votanții nehotărâți și tineri”, se precizează în raportul CURS.

În contextul dezbaterilor privind o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan, 49% dintre respondenți s-au declarat favorabili unei astfel de măsuri, 41% se opun, iar 10% nu au o opinie.

Mai exact, 22% dintre cei chestionați spun că susțin „puternic” suspendarea, 27% o sprijină „într-o oarecare măsură”, 22% se opun „într-o oarecare măsură”, iar 19% se declară „puternic împotrivă”. Potrivit CURS, aceste date indică o polarizare semnificativă a electoratului, cu o ușoară predominanță a celor favorabili demersului.

În privința trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu pentru atentat la ordinea constituțională, 22% dintre respondenți cred că există dovezi suficiente pentru acuzații, 37% consideră că dovezile sunt insuficiente, iar alți 37% declară că nu au suficiente informații pentru a se pronunța.

Analiza corelată între intenția de vot și poziția față de suspendarea președintelui arată diferențe clare între electoratele partidelor:

  • 75,2% dintre votanții AUR și 72,2% dintre votanții POT susțin suspendarea;
  • 40,6% dintre votanții PSD și 25,4% dintre votanții PNL ar sprijini, de asemenea, o astfel de moțiune.

„Sondajul CURS din octombrie 2025 indică o scenă politică dominată de AUR și PSD, cu PNL și USR situate la niveluri constante, dar sub pragul competiției directe.

Dezbaterea privind suspendarea președintelui Nicușor Dan accentuează clivajele politice, fiind susținută în principal de votanții opoziției, în timp ce electoratul liberal și social-democrat manifestă poziții mai moderate.

În ansamblu, datele sugerează o perioadă de tensiune politică și reconfigurare a alianțelor, cu un electorat tot mai atent la temele instituționale și la credibilitatea liderilor politici”, arată CURS.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 1.036 de respondenți adulți, prin interviuri față în față la domiciliul acestora.

Eșantionul a fost probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele sunt neponderate.

  1. pilu

    duminică, 02.11.2025 at 17:18

    Mai sunt 25 % asistați sociali, bugetari, plus sinecuriști. Iar dacă s-ar face un referendum 80% ar vota afirmativ. Dar deageaba, referedumul este consultativ. Așa că tot în Parlament se stabilește ce trebuie făcut. Doar nu o lăsa sistemul să-i scape treaba din mână. Iluzii deșarte.

    Răspunde

