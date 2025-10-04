Eveniment
Sorin Oprescu a fost reținut de autoritățile din Grecia. Fostul primar din București stătea la Salonic
Fostul primar din București, Sorin Oprescu, a fost reținut la Salonic de autoritățile din Grecia.
Potrivit G4Media, polițiștii români au colaborat cu cei greci pentru a identifica locul în care se afla acesta, chiar în Salonic.
Sursele citate de publicație arată că ar fi început și procedura de predare către autoritățile din România.
El a mai fost fotografiat în vară la terasa unui hotel de lux de pe brațul Kasandra din Halkidiki.
Oprescu a mai fost arestata acum trei ani, în 2022, însă predarea către România a fost refuzată.
Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.
