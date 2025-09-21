Connect with us

Specializări în Armată: cursuri de perfecționare medico-militară. Cum se fac înscrieri

CMJ Alba

Publicat

acum 2 ore

Specializări în Armată: cursuri de perfecționare medico-militară. Centrul Militar Județean Alba a anunțat începerea înscrierilor pentru cursul de formare la specialitatea militară Sanitar, a subofițerilor în activitate.

Potrivit sursei citate, sunt disponibile 40 de locuri la specialitatea militară Sanitar – Centrul de perfecționare medico-militară Sibiu. Înscrierile se fac până în 24 octombrie.

Specializări în Armată: cursuri de perfecționare medico-militară. Cine se poate înscrie

  • candidaţii care provin din rândul SGP în activitate sau în rezervă
  • candidați din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.

Specializări în Armată: cursuri de perfecționare medico-militară. Criterii de recrutare

Pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate, criteriile de recrutare sunt:

  • vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare
  • studii: absolvenţi ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai învățământului postliceal (nivelul 5 de calificare) sau universitar, în domenii corespunzătoare specialității militare pentru care se organizează cursul de formare.

Pentru specialitatea militară ”Sanitar”, candidații trebuie să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Pentru informații suplimentare şi consiliere de specialitate, vă puteți adresa biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Alba, la numerele de telefon: 0258811989 și 0258 812291.

