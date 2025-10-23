Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean-Mih, va reprezenta România la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness

Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean-Mih a fost convocată în lotul național al României pentru a participa la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness care se va desfășura între 13 și 17 noiembrie 2025 la Santa Susana, în Spania.

Federația Română de Culturism și Fitness a transmis o convocare către CS Unirea Alba Iulia, club la care este legitimată Mihaela Dehelean-Mih.

”Având în vedere că, în perioada 13–17 noiembrie 2025, Lotul Național de Culturism și Fitness va participa la Campionatul Mondial de Fitness, organizat în Spania, la Santa Susanna,

Federația Română de Culturism și Fitness convoacă la lot pe Mihaela Dehelean-Mih, sportivă legitimată la clubul dumneavoastră.

Sportiva clubului dumneavoastră dobândește calitatea de sportiv al Lotului Național de Culturism și Fitness pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data prezentei convocări” se arată în document.

Sportiva din Alba Iulia este multiplă campioană națională și a obținut în trecut rezultate importante la nivel internațional.

