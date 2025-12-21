Stadiul lucrărilor pe Autostrada A1 Lugoj-Deva, secțiunea Margina-Holdea. Se lucrează inclusiv în 31 decembrie și 2-3 ianuarie

Stadiul lucrărilor pe tronsonul Margina - Holdea de pe Autostrada A1 Lugoj - Deva a ajuns la aproape 50%, la finalul anului 2025. Constructorii vor lucra inclusiv în zilele de 31 decembrie și 2 - 3 ianuarie, anunță Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara.

Lotul de 9 km între Margina și Holdea va permite circulația completă pe autostradă, de la Boița (județul Sibiu) - Sebeș (județul Alba) la Nădlac II.

Bucata de autostradă Margina-Holdea, în lungime de 9,13 kilometri, este singura lipsă din cei 320 km ai Autostrăzii A1, între Sibiu și Ungaria. Proiectul a fost păstrat în PNRR, însă va trebui finalizat până în august 2026, altfel România ar putea pierde circa 135 de milioane de euro.

Din cei 9 km de drum, 2,5 km sunt tuneluri realizate pentru protejarea faunei care traversează zona.

Potrivit DRDP Timișoara, activitatea este susținută în toate galeriile celor două tuneluri de pe traseu.

„La primul tunel, unde anul acesta au fost străpunse ambele galerii, se lucrează la aplicarea hidroizolației și montarea armăturii pe boltă pentru galeria 2, respectiv se execută lucrările pregătitoare pentru aplicarea hidroizolației și montarea eșafodajului de lucru pentru galeria 1. De asemenea, tot în galeria 1 se execută lucrări de armare, cofrare, betonare radier și banchine.

La tunelul al doilea, continuă excavația în fronturile de lucru, se bat ancorele în umbrela de protecție și în pereții laterali, iar pe sectorul cut&cover se evacuează pământul din subteran, inclusiv au fost demarate lucrările de betonare a radierului și banchinelor”, au precizat reprezentanții DRDP Timișoara, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit acestora, echipele antreprenorului UMB GRUP și ale partenerului asociat Euro-Asfalt vor avea liber strict în zilele de sărbători legale.

„Pe șantier se va lucra inclusiv în 31 decembrie, precum și în zilele de 2 și 3 ianuarie, urmând ca activitatea să se reia cu program normal începând cu 8 ianuarie 2026”, au mai transmis reprezentanții DRDP Timișoara.

