Start competițional pentru Volei Alba Blaj. Meci în Supercupa României: Adversarele vor fi vicecampioanele de la CSO Voluntari

Start competițional la Blaj, pentru echipa Volei Alba Blaj, în Supercupa României. Meciul va avea loc sâmbătă, 11 octombrie, iar adversarele vor fi CSO Voluntari.

Sâmbătă, 11 octombrie, dăm startul noului sezon competițional, chiar la Blaj, cu Supercupa României – un meci de gală între cele mai bune echipe feminine de volei din țară: Volei Alba Blaj (campioana și deținătoarea Cupei României) și CSO Voluntari (vicecampioana și finalista Cupei României)!

Ca de fiecare dată, începem sezonul cu multe speranțe și cu dorința de a ne ridica la nivelul anilor precedenți. Avem un lot valoros și tânăr, dar sunt convins că, alături de antrenorul Guillermo Naranjo Hernández, echipa noastră poate atinge toate obiectivele acestui sezon: câștigarea Campionatului, a Cupei și a Supercupei României, precum și o prezență onorabilă în Liga Campionilor.

”Vă aștept la sală, să susțineți necondiționat cea mai bună echipă de volei din România de după Revoluție, convins că numai împreună suntem mai puternici! Suntem mândri de Volei Alba Blaj”, a transmis primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

