Eveniment

StartUpNation 2025: când se deschide aplicația electronică pentru înscrierea firmelor

Modificare la legea achizițiilor publice

Publicat

acum 2 minute

Aplicația electronică de înscriere la finanțare a persoanelor juridice în cadrul programului Start-Up Nation se va deschide miercuri, 1 octombrie 2025, ora 10:00, a anunțat luni Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

„Formularul electronic de înscriere la finanţare a societăţilor nou-înfiinţate de către absolvenţii cursurilor de formare antreprenorială va fi activ timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere şi până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere.

Există posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului şi definitivarea tuturor modulelor de cursuri, pentru a oferi şanse egale tuturor absolvenţilor cursurilor de formare antreprenorială”, precizează ministerul, într-un comunicat, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, la 15 septembrie 2025, primii 83 de participanţi au absolvit cursul de pregătire antreprenorială şi urmează să înfiinţeze societăţi comerciale pentru a participa la cea de-a treia etapă a programului „Înscrierea la finanţare a societăţilor nou-înfiinţate de către absolvenţii cursurilor de formare antreprenorială”.

Situaţia actualizată a procesului de verificare administrativă şi de eligibilitate pentru cei 25.594 de aplicanţi înscrişi la cursurile de formare, la 15 septembrie, este următoarea:

  • 8.841 aplicanţi au fost acceptaţi;
  • 2.251 aplicanţi au fost respinşi;
  • 6.174 aplicanţi se află în diverse etape de verificare (clarificări, contestaţii, evaluări),
  • 8.328 formulare urmează a fi preluate în evaluare în cel mai scurt timp.

Dintre cei 8.841 de aplicanţi acceptaţi, 1.457 urmează în prezent cursurile, 3.571 urmează să fie programaţi de către formatori la curs, 3.713 se află în proces de repartizare către formatorii selectaţi, 83 de participanţi au absolvit cursul de pregătire antreprenorială iar 17 aplicanţi nu s-au prezentat la curs.

