Eveniment

UPDATE FOTO: ACCIDENT pe Autostrada A10, în zona Teiuș. Trei mașini implicate, trei persoane rănite. Trafic blocat

Publicat

acum 33 de minute

Un accident rutier s-a produs joi seara, în jurul orei 18:50, pe Autostrada A10, înainte de Teiuș. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme.

Update, ora 19:10 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

În accidentul rutier sunt implicate trei autoturisme din care au rezultat trei persoane cu traumatisme minore, care sunt asistate medical la locul accidentului.

Update, ora 19:00 - Potrivit IPJ Alba, traficul este blocat pe Autostrada A10, pe sensul de mers Alba Iulia - Turda, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date sunt implicate trei autoturisme.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, km 25, înainte de Teiuș.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre două autoturisme implicate în accident, fără persoane încarcerate.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

