Vremea de weekend în Alba, 13 - 15 februarie: Se răcește din nou. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea de weekend în Alba, 13 - 15 februarie: Se răcește din nou. Prognoza meteo pe zile și localități. Finalul săptămânii aduce în județul Alba o vreme schimbătoare. Dacă la început de weekend vom avea parte de temperaturi peste media perioadei, în ultima zi a săptămânii se va răci accentuat. Sunt anunțate și precipitații, mai ales în zonele montane.
Vineri, 13 februarie: vremea va fi în general predominant norosă în majoritatea localităților din județ. Temperaturile maxime vor urca până la 12 - 13 grade Celsius în zonele joase, în timp ce în zonele montane valorile vor fi mai scăzute, cu maxime de 5 - 7 grade Celsius. Sunt posibile averse izolate la Oașa, Abrud și Câmpeni, iar la altitudini mai mari pot apărea precipitații mixte.
Sâmbătă, 14 februarie: vremea se menține relativ blândă, cu maxime de până la 13 grade în sudul și centrul județului. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare în prima parte a zilei, urmate de înnorări accentuate spre seară. La munte, temperaturile vor rămâne mai scăzute.
Duminică, 15 februarie: se răcește accentuat. În zonele joase, maximele nu vor mai depăși 8 - 9 grade Celsius, iar minimele vor coborî sub pragul înghețului. Sunt anunțate ploi în majoritatea localităților. La munte sunt așteptate ninsori sporadice și temperaturi negative, cu minime ce pot ajunge până la -8 grade Celsius.
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 13 februarie
- Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
- Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
- Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
- Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare
- Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare printre nori înalți
- Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare printre nori înalți
- Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
- Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
- Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse scurte
- Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse scurte
- Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 14 februarie
- Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată
- Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată
- Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
- Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
- Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
- Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
- Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
- Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
- Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit
- Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit
- Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
- Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 15 februarie
- Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie
- Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie
- Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsoare sporadică
- Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
- Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie
- Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie
- Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; șanse de ploaie
- Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; șanse de ploaie
- Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; perioade de ploaie
- Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; perioade de ploaie
- Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare
- Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie
sursa: accuweather.com
