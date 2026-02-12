Vremea de weekend în Alba, 13 - 15 februarie: Se răcește din nou. Prognoza meteo pe zile și localități. Finalul săptămânii aduce în județul Alba o vreme schimbătoare. Dacă la început de weekend vom avea parte de temperaturi peste media perioadei, în ultima zi a săptămânii se va răci accentuat. Sunt anunțate și precipitații, mai ales în zonele montane.

Vineri, 13 februarie: vremea va fi în general predominant norosă în majoritatea localităților din județ. Temperaturile maxime vor urca până la 12 - 13 grade Celsius în zonele joase, în timp ce în zonele montane valorile vor fi mai scăzute, cu maxime de 5 - 7 grade Celsius. Sunt posibile averse izolate la Oașa, Abrud și Câmpeni, iar la altitudini mai mari pot apărea precipitații mixte.

Sâmbătă, 14 februarie: vremea se menține relativ blândă, cu maxime de până la 13 grade în sudul și centrul județului. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare în prima parte a zilei, urmate de înnorări accentuate spre seară. La munte, temperaturile vor rămâne mai scăzute.

Duminică, 15 februarie: se răcește accentuat. În zonele joase, maximele nu vor mai depăși 8 - 9 grade Celsius, iar minimele vor coborî sub pragul înghețului. Sunt anunțate ploi în majoritatea localităților. La munte sunt așteptate ninsori sporadice și temperaturi negative, cu minime ce pot ajunge până la -8 grade Celsius.

Vremea de weekend în Alba, 13 - 15 februarie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 13 februarie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare printre nori înalți

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare printre nori înalți

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse scurte

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse scurte

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 14 februarie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată

Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 15 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -8 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; șanse de ploaie

Zlatna: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; șanse de ploaie

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; perioade de ploaie

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; perioade de ploaie

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; șanse de ploaie

sursa: accuweather.com

