Studiu: Mersul la biserică prelungește viața și aduce o mulțime de beneficii sociale. Efectele religiei asupra depresiei

Cercetările arată că persoanele care frecventează în mod regulat biserica beneficiază de rețele de sprijin social mai puternice și mai puține depresii. Aceștia fumează și beau mai puțin și duc o viață mai sănătoasă și chiar mai lungă.

Într-un mod foarte real și fizic, biserica este literalmente bună pentru sănătate arată studiile.

Rezultatele unui studiu confirmă statistic o teorie mai veche care spune că religia, indiferent de realitatea credințelor propovăduite, are o utilitate socială importantă.

Participarea la activități religioase este un antidepresiv mult mai eficient pentru europenii de peste 50 de ani decât participarea la activități sportive, educaționale sau politice, potrivit unui studiu al Facultății de Medicină Erasmus din Rotterdam.

Peste 9.000 de europeni peste 50 de ani au fost urmăriți de cercetători de-a lungul a patru ani, singură activitate asociată consistent cu o stare de bine fiind mersul la biserică, moschee sau sinagogă.

În schimb participarea la activități politice sau comunitare are un efect doar pe termen scurt, pe termen lung ducând la creșterea simptomelor depresive. Activitățile politice, sportive, sau alte activități sociale nu au nici un efect benefic.

“Biserica pare să joace un rol social foarte important în scăderea frecvenței depresiei de vârstă a treia”, spune dr. Mauricio Avendano, unul dintre autorii studiului și epidemiolog la The London School of Economics and Political Science (LSE).

“Nu e clar dacă asta se datorează religiei în sine sau dacă e vorba mai degrabă de faptul că oamenii nu se simț izolați social aparținând de o comunitate”.

Mersul la slujbele religioase te ferește de depresie?

Pe de altă parte, un studiu realizat recent de Universitatea Harvard sugerează că prezența regulată la slujbele bisericești poate ajuta la prelungirea speranței de viață.

Investigatorii au analizat datele a aproximativ 75.000 de asistente medicale de vârstă medie din Statele Unite, ce au trebuit să completeze un chestionar cu diferite întrebări la fiecare patru ani.

Acest studiu al cărui obiectiv era stadiul de sănătate al asistentelor medicale, ce a fost efectuat în perioada 1992 – 2016, pe lângă diversele aspecte ale vieții, a cuprins și întrebări legate de prezența la serviciile unei biserici.

Investigatorii au găsit că femeile ce au frecventat biserica mai mult de o dată pe săptămână, au prezentat un risc de 33 % mai mic de a muri în perioada efectuării studiului, în comparație cu celelalte ce au declarat că nu au frecventat biserica niciodată.

Asistentele ce au declarat că au frecventat o dată pe săptămână, riscul era de 26 % mai mic, iar cele ce frecventau mai rar, prezentau un risc de 13 % mai mic, decât cele ce nu frecventau deloc.

Biserica ne conectează din punct de vedere social

Un beneficiu al participării la biserică este modul în care aceasta ne conectează din punct de vedere social. Acest lucru este valabil mai ales dacă v-ați mutat recent într-un oraș nou sau chiar și într-un cartier nou.

Ca regulă generală, oamenii din biserică sunt destul de prietenoși și majoritatea bisericilor au o varietate de evenimente sociale, grupuri, cluburi și oportunități de conectare disponibile în fiecare săptămână.

Dacă vă străduiți să cunoașteți oameni sau să vă faceți prieteni, acesta este locul potrivit pentru a o face!

Biserica ne ajută să ne conectăm mai bine în familie

Nu toată lumea este pe aceeași lungime de undă cu soțul sau soția sa atunci când vine vorba de credință. Cu toate acestea, cuplurile care frecventează biserica împreună raportează niveluri mai mari de fericire și satisfacție în cadrul căsniciei lor.

De ce se întâmplă acest lucru? Biserica ne reconectează la credințele noastre comune. Ea întărește filozofia și scopul superior din spatele căsătoriei și al familiei și ne permite un spațiu sigur pentru a ne conecta cu Dumnezeu și cu soțul/soția noastră împreună.

Lecția iertării

Poate fi greu să renunți la dezamăgiri, frustrări și neplăceri. Poate că un prieten ne-a dezamăgit, copiii noștri au fost scăpați de sub control în ultima vreme sau soțul/soția noastră a spus sau a făcut ceva dureros.

Iertarea este una dintre cele mai grele lecții de învățat și, totuși, atunci când reușim în cele din urmă să lăsăm lucrurile să treacă, ne poate lua o greutate uriașă de pe umeri.

sursa: ampress.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News