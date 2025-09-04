Subvenții de 2.250 lei pe lună pentru angajarea victimelor violenței domestice. Decizie la Guvern

Guvernul oferă subvenții de 2.250 lei pe lună angajatorilor care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau traficului de persoane.

Executivul a modificat și completat, în ședința de joi, unele acte normative în domeniul ocupării forței de muncă, potrivit Mediafax.

Actul normativ adoptat urmărește actualizarea regulilor și procedurilor din domeniul ocupării forței de muncă, astfel încât acestea să sprijine mai bine integrarea pe piața muncii a victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane.

Principalele reglementări aprobate:

Acces gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dacă se află în situații de violență domestică sau trafic de persoane

Acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea au calitatea de șomeri înregistrați

Stabilirea clară a documentației și termenelor necesare pentru accesarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, precum și instituirea unor mecanisme de excepție pentru situații justificate

Obligația de confidențialitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă

Verificarea veridicității informațiilor referitoare la ordinele de protecție și statutul de victimă, prin colaborare cu autoritățile competente

Menținerea sprijinului financiar acordat angajatorilor, inclusiv în cazul în care încetează măsurile de protecție dispuse prin ordin de protecție

Corelarea normelor existente cu prevederile Codului administrativ (OUG nr. 57/2019), în urma abrogării Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

De asemenea, sunt propuse modificări și completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi din domeniul ocupării forței de muncă. Acestea vizează ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News