Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal

Sute de alergători s-au înscris la Aiud Green Run by DP World, cea de-a treia ediție a competiției Aiud Green Run by DP World, eveniment care va avea loc în 13 septembrie 2025.

Evenimentul mobilizează întrega comunitate, inclusiv voluntari care au decis să își aloce timpul, energia și empatia pentru o cauză nobilă.

Concret, taxele de participare vor fi direcționate către Asociația Oameni pentru Oameni – Aiud, care sprijină Spitalul Municipal Aiud și proiecte sociale dedicate comunității. Astfel că evenimentul nu este doar depre alergare, ci și despre comunitate, prietenie și solidaritate.

Reprezentanții asociației spun că prioritatea lor este finalizarea lucrărilor de amenajare la Spitalizarea de zi – Oncologie din cadrul Spitalului Municipal Aiud.

Participanți din orașe precum Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Constanța, Brașov, Alba Iulia, Hunedoara sau Botoșani au confirmat prezența, transformând Aiudul într-un adevărat pol al mișcării și energiei pozitive.

Înscrierile sunt deschise până duminică, 7 septembrie 2025, pe site-ul oficial, au transmis organizatorii.

Competiția cuprinde probe pentru toate nivelurile de pregătire:

21 km – Semimaraton

8 km – Cros

2 km – Fun Run

Family Run – cursa dedicată familiilor, unde accentul cade pe experiență și bucuria de a alerga împreună.

Participanții vor primi kitul de concurs 2025:

tricou tehnic de alergare,

sacoșă pentru obiecte personale,

bandană multifuncțională,

număr de concurs cu cip,

medalie la final,

dar și noutăți: termos și bandă pentru încheietura mâinii.

Organizatorii transmit mesajul: „Pentru oameni, de la oameni“, dorind să arate că sportul poate aduce împreună sănătatea, solidaritatea și implicarea civică.

Atmosfera va fi completată de puncte de hidratare și alimentare, fotografii pe traseu și premii atractive pentru câștigători.

