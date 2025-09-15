Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS

Doar 2% dintre foștii coasigurați și-au plătit contribuția de sănătate (CASS) după eliminarea statutului de coasigurat. Aproape 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală după aplicarea de la 1 septembrie 2025 a noilor reguli privind asigurările de sănătate.

După eliminarea statutului de coasigurat, aproape 650.000 de pacienți au rămas fără protecție medicală și doar 2% dintre aceștia au reușit să își achite contribuția CASS în prima lună.

Doar 42.000 de persoane au plătit CASS-ul

Conform datelor prezentate de Observator Antena 1, în ultima lună au achitat contribuția la sănătate 42.000 de persoane, dar cei mai mulți nu provin din categoria foștilor coasigurați. Aceștia riscă acum să rămână fără acces gratuit la analize, tratamente sau internări.

Cât costă contribuția CASS pentru foștii coasigurați

Foștii coasigurați trebuie să achite 2.430 de lei pe an pentru a rămâne în sistem, sumă ce poate fi plătită integral sau în două tranșe:

prima tranșă: 610 lei,

restul sumei până în luna mai a anului viitor.

Pentru a plăti CASS, persoanele vizate trebuie să completeze și să depună declarația unică 212 la ANAF.

12 luni durează asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, calculate începând cu ziua în care s-a trimis declaraţia unică la Fisc, completată corect, şi s-a plătit prima tranşă a contribuţiei datorate.

Soţul, soţia, părintele fără venituri fiscalizate proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane, vor fi asiguraţi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate începând cu ziua în care au trimis la Fisc declaraţia unică pe care au completat-o corect, urmând să fie asiguraţi 12 luni care curg de la data trimiterii declaraţiei unice la Fisc.

Cine riscă să rămână fără servicii medicale gratuite

Eliminarea din Codul fiscal a categoriei de coasigurat la sănătate (fără plata CASS) îi vizează doar pe soţ, soţie, părinte fără venituri proprii fiscalizate şi NU-i vizează pe copii.

Cei care nu plătesc și nu depun declarația unică pierd calitatea de asigurat și trebuie să suporte costurile fiecărui serviciu medical. Există însă și categorii exceptate:

copii și elevi,

studenți și tineri până la 26 de ani,

femei însărcinate,

pensionari cu venituri mici,

pacienți oncologici și persoane incluse în programele naționale de sănătate.

Birocrația descurajează oamenii să plătească

Organizațiile din domeniul sănătății atrag atenția că birocrația și obligația de a depune declarații la ANAF îi descurajează pe mulți români să plătească CASS, chiar dacă riscul de a rămâne fără tratamente gratuite este uriaș.

Persoanele pot verifica dacă sunt asigurate la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe platforma CNAS la acest link.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News