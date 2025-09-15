Connect with us

Eveniment

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS

Publicat

acum 58 de secunde

Doar 2% dintre foștii coasigurați și-au plătit contribuția de sănătate (CASS) după eliminarea statutului de coasigurat. Aproape 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală după aplicarea de la 1 septembrie 2025 a noilor reguli  privind asigurările de sănătate. 

După eliminarea statutului de coasigurat, aproape 650.000 de pacienți au rămas  fără protecție medicală și  doar 2% dintre aceștia au reușit să își achite contribuția CASS în prima lună.

Doar 42.000 de persoane au plătit CASS-ul

Conform datelor prezentate de Observator Antena 1, în ultima lună au achitat contribuția la sănătate 42.000 de persoane, dar cei mai mulți nu provin din categoria foștilor coasigurați. Aceștia riscă acum să rămână fără acces gratuit la analize, tratamente sau internări.

Cât costă contribuția CASS pentru foștii coasigurați

Foștii coasigurați trebuie să achite 2.430 de lei pe an pentru a rămâne în sistem, sumă ce poate fi plătită integral sau în două tranșe:

  • prima tranșă: 610 lei,
  • restul sumei până în luna mai a anului viitor.
  • Pentru a plăti CASS, persoanele vizate trebuie să completeze și să depună declarația unică 212 la ANAF.

12 luni durează asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, calculate începând cu ziua în care s-a trimis declaraţia unică la Fisc, completată corect, şi s-a plătit prima tranşă a contribuţiei datorate.

Soţul, soţia, părintele fără venituri fiscalizate proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane, vor fi asiguraţi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate începând cu ziua în care au trimis la Fisc declaraţia unică pe care au completat-o corect, urmând să fie asiguraţi 12 luni care curg de la data trimiterii declaraţiei unice la Fisc.

Cine riscă să rămână fără servicii medicale gratuite

Eliminarea din Codul fiscal a categoriei de coasigurat la sănătate (fără plata CASS) îi vizează doar pe soţ, soţie, părinte fără venituri proprii fiscalizate şi NU-i vizează pe copii.

Cei care nu plătesc și nu depun declarația unică pierd calitatea de asigurat și trebuie să suporte costurile fiecărui serviciu medical. Există însă și categorii exceptate:

  • copii și elevi,
  • studenți și tineri până la 26 de ani,
  • femei însărcinate,
  • pensionari cu venituri mici,
  • pacienți oncologici și persoane incluse în programele naționale de sănătate.

Birocrația descurajează oamenii să plătească

Organizațiile din domeniul sănătății atrag atenția că birocrația și obligația de a depune declarații la ANAF îi descurajează pe mulți români să plătească CASS, chiar dacă riscul de a rămâne fără tratamente gratuite este uriaș.

Persoanele pot verifica dacă sunt asigurate la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe platforma CNAS la acest link. 

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 58 de secunde

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Educațieacum 31 de minute

Numărul normelor în regim de plata cu ora a scăzut la jumătate, în anul școlar 2025-2026. Precizările Ministerului Educației
Evenimentacum O oră

Taxă pe Transfăgărășan: variantă luată în calcul pentru șoferii care vor să ajungă la Bâlea Lac. Motivul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de ore

Lovitură pentru pensionari: Guvernul amână indexarea pensiilor în 2026. Anunțul ministrului Muncii
Actualitateacum 2 zile

A scăzut numărul de locuințe date în folosință. Unde au fost construite cele mai multe clădiri rezidențiale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 4 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 21 de ore

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Evenimentacum o zi

Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 58 de secunde

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Evenimentacum 6 ore

Examinări decontate prin CAS pentru depistarea cancerului și individualizarea terapiei, la Spitalul din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 31 de minute

Numărul normelor în regim de plata cu ora a scăzut la jumătate, în anul școlar 2025-2026. Precizările Ministerului Educației
Educațieacum 2 ore

Plata burselor în anul școlar 2025-2026: Până când se depun actele și când intră banii pentru lunile septembrie și octombrie
Mai mult din Educatie