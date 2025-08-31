Connect with us

Tăierile din administrația locală au fost amânate două săptămâni. Partidele nu s-au înțeles câți bugetari să dea afară

Publicat

acum 10 secunde

Tăierile din administrația locală au fost amânate două săptămâni, la cererea PSD. Măsura reprezenta una dintre cele mai importante părți din pachetul 2 de măsuri de echilibrare bugetară.

Liderii coaliției, care s-au întâlnit duminică la Guvern, nu s-au înțeles asupra numărului de posturi care ar urma să fie tăiate în primării și consilii județene. După câteva ore de discuții, Coaliția a „intrat în pauză de consultări”, potrivit surselor Digi24

Au fost discutate noi propuneri de austeritate ale premierului, care ar implica tăierea a 70.000 de posturi din primării și consilii județene. PSD ar fi insistat doar cu tăierea a aproximativ 40.000 de posturi.

Surse Digi24 au transmis că social democrații au dorit să fie aprobat proiectul privind noile reduceri în administrația publică în forma inițial agreată și anume: 25% din posturi să dispară. Aceleași surse au adăugat că Partidul Social Democrat vrea adoptarea acestei forme a proiectului, iar, ulterior, dacă este cazul, să se facă analize și să se adauge modificări.

Premierul Ilie Bolojan ar fi pus pe masă simulări pentru o reducere cu 45% a posturilor din adiminstrația locală, au mai adăugat sursele. Acest lucru ar însemna 70.000 de posturi în minus și 17.000 de oameni dați afară.

Membrii Coaliției mai analizează o variantă, respectiv cea de reducere a posturilor cu 30%, prin care și-ar putea pierde locul de muncă 6.000 de oameni din 48.000 de posturi desființate.

Procedura asumării continuă pentru cinci proiecte de măsuri

Proiectul de reformă a administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri, când au fost adoptate celelalte cinci proiecte din Pachetul 2:

  • proiectul de lege privind pensiile magistraților;
  • proiectul de lege privind reforma în sănătate;
  • proiectul de lege privind guvernanța corporativă a companiilor de stat;
  • proiect de lege privind unele măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară a României și eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome (ANCOM, ANRE și ASF);
  • proiectul de lege cu noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe.

Potrivit calendarului stabili, parlamentarii au timp până luni dimineață, la ora 09:00, să depună amendamente. Asumarea răspunderii în fața Parlamentului de către premierul Ilie Bolojan ar urma să se facă tot luni, de la ora 19:00.

