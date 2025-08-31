Tăierile din administrația locală au fost amânate două săptămâni. Partidele nu s-au înțeles câți bugetari să dea afară

Tăierile din administrația locală au fost amânate două săptămâni, la cererea PSD. Măsura reprezenta una dintre cele mai importante părți din pachetul 2 de măsuri de echilibrare bugetară.

Liderii coaliției, care s-au întâlnit duminică la Guvern, nu s-au înțeles asupra numărului de posturi care ar urma să fie tăiate în primării și consilii județene. După câteva ore de discuții, Coaliția a „intrat în pauză de consultări”, potrivit surselor Digi24.

Au fost discutate noi propuneri de austeritate ale premierului, care ar implica tăierea a 70.000 de posturi din primării și consilii județene. PSD ar fi insistat doar cu tăierea a aproximativ 40.000 de posturi.

Surse Digi24 au transmis că social democrații au dorit să fie aprobat proiectul privind noile reduceri în administrația publică în forma inițial agreată și anume: 25% din posturi să dispară. Aceleași surse au adăugat că Partidul Social Democrat vrea adoptarea acestei forme a proiectului, iar, ulterior, dacă este cazul, să se facă analize și să se adauge modificări.

Premierul Ilie Bolojan ar fi pus pe masă simulări pentru o reducere cu 45% a posturilor din adiminstrația locală, au mai adăugat sursele. Acest lucru ar însemna 70.000 de posturi în minus și 17.000 de oameni dați afară.

Membrii Coaliției mai analizează o variantă, respectiv cea de reducere a posturilor cu 30%, prin care și-ar putea pierde locul de muncă 6.000 de oameni din 48.000 de posturi desființate.

Procedura asumării continuă pentru cinci proiecte de măsuri

Proiectul de reformă a administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri, când au fost adoptate celelalte cinci proiecte din Pachetul 2:

proiectul de lege privind pensiile magistraților;

proiectul de lege privind reforma în sănătate;

proiectul de lege privind guvernanța corporativă a companiilor de stat;

proiect de lege privind unele măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară a României și eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome (ANCOM, ANRE și ASF);

proiectul de lege cu noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe.

Potrivit calendarului stabili, parlamentarii au timp până luni dimineață, la ora 09:00, să depună amendamente. Asumarea răspunderii în fața Parlamentului de către premierul Ilie Bolojan ar urma să se facă tot luni, de la ora 19:00.

