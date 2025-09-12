Tăietorii de lemne din Alba, luați la control de poliție. Ce amenzi au dat și cât lemn a fost confiscat în două zile

Polițiștii din Alba au transmis într-un comunicat de presă că au început o serie de acțiuni cu privire la combaterea tăierii ilegale de lemn.

Mai exact, în perioada 10-11 septembrie 2025, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiști, au participat specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Cluj.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 3 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 5.000 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 268,67 metri cubi de material lemnos, au transmis polițiștii din Alba.

