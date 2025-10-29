Tânăr de 19 ani din Cugir, prins la volan fără permis. Este cercetat de polițiști

Un tânăr de 19 ani din Cugir este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea fără permis.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 octombrie 2025, în jurul orei 20:30, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, pe raza localității Vinerea, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din orașul Cugir.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

